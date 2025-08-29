Mura Menti Napok
44 perce
Olyasmi hangzott el a zalai templomban, ami csak nagyon ritkán fordul elő
A 40. Mura Menti Napok programsorozat részeként a Concerto Budapest Kamaraegyüttes adott klasszikus zenei koncertet a közelmúltban Letenyén, a Szentháromság-templomban.
A Petőfi Kulturális Program támogatásával, a Mozart Planet Koncertsorozat keretében megvalósult hangversenyen Mozart és Brahms műveit hallhatta a közönség.
