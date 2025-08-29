augusztus 29., péntek

44 perce

Olyasmi hangzott el a zalai templomban, ami csak nagyon ritkán fordul elő

Címkék#hangverseny#templomi hangverseny#klasszikus zene#Mura Menti Napok

A 40. Mura Menti Napok programsorozat részeként a Concerto Budapest Kamaraegyüttes adott klasszikus zenei koncertet a közelmúltban Letenyén, a Szentháromság-templomban.

Gyuricza Ferenc

 A Petőfi Kulturális Program támogatásával, a Mozart Planet Koncertsorozat keretében megvalósult hangversenyen Mozart és Brahms műveit hallhatta a közönség. 

A Concerto Budapest Kamaraegyüttes a Mura Menti Napok programsorozata keretében lépett fel Letenyén
Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
Forrás: Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár

 

