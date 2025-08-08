Rendkívüli közlekedési helyzet
Ma sem tud elindulni egy személyvonat Zalában. Vonatpótló autóbuszt állítanak be a helyére
Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót péntek délelőtt a GySEV Zrt. Közleményük szerint motorvonat-meghibásodás miatt a Zalaegerszegről 14.20 órakor Rédicsre közlekedő, valamint a Rédicsről 16.27 órakor Zalaegerszegre induló személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal szállítják az utasokat.
