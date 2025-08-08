augusztus 8., péntek

László névnap

28°
+32
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívüli közlekedési helyzet

55 perce

Ma sem tud elindulni egy személyvonat Zalában. Vonatpótló autóbuszt állítanak be a helyére

Címkék#meghibásodás#vonatpótló autóbusz#személyvonat#vasúti közlekedés#közlekedés

Gyuricza Ferenc
Ma sem tud elindulni egy személyvonat Zalában. Vonatpótló autóbuszt állítanak be a helyére

Illusztráció

Forrás: GYSEV

Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót péntek délelőtt a GySEV Zrt. Közleményük szerint motorvonat-meghibásodás miatt a Zalaegerszegről 14.20 órakor Rédicsre közlekedő, valamint a Rédicsről 16.27 órakor Zalaegerszegre induló személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal szállítják az utasokat. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu