55 perce
Ma sem tud elindulni egy személyvonat Zalában. Vonatpótló autóbuszt állítanak be a helyére
Rendkívüli közlekedési helyzetről adott ki tájékoztatót péntek délelőtt a GySEV Zrt. Közleményük szerint motorvonat-meghibásodás miatt a Zalaegerszegről 14.20 órakor Rédicsre közlekedő, valamint a Rédicsről 16.27 órakor Zalaegerszegre induló személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal szállítják az utasokat.
19 órája
Nem indult el egy vonat Zalából, másfél órát kellett várniuk az utasoknak
