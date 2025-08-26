21 perce
A két keréken száguldó "cirkusz" – ilyen a MotoGP testközelből, egy zalai versenybíró szemszögéből
A MotoGP balatonfőkajári aszfaltcsíkja mellett dolgozott egész hétvégén a nagykanizsai Csendes Tamás. Hogy miként került a stábba és mit jelentett neki a MotoGP, arról kizárólag portálunknak mesélt.
Élményeket és persze sok tapasztalatot gyűjtött a MotoGP-futamon Csendes Tamás
Fotó: Szakony Attila
A Balaton Park Circuit egy modern motorsport-létesítmény Balatonfőkajár mellett. Az interneten elérhető "szakirodalom" szerint a pálya 4,115 kilométer hosszú és 16 kanyarral rendelkezik. Úgy tervezték, hogy a különböző motorsport-szakágakban kihívást jelentsen a versenyzőknek. A pálya megfelel a MotoGP-hez hasonló első osztályú motorsportsorozatok megrendezéséhez szükséges legmagasabb szintű előírásoknak, és mind a pálya elrendezésére, mind a nézők kényelmére nagy figyelmet fordítottak.
MotoGP: a motokrosszban jeleskedett eddig
A nagykanizsai Csendes Tamás, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának vezetője évtizedek óta rajong technikai sportokért, de a MotoGP világával eddig nem került kapcsolatba. Elmondta: bő 15 éve lehetett, amikor egyik ismerőse invitálta egy motokrossz versenyre pályabírónak. Olyannyira megtetszett neki, hogy maradt, hiszen testközelből figyelhette a versenygépeket, és ha bajt észlelt, jelezhette az indulóknak és persze a viadal irányításának is. Később csatlakozott a Magyar Motorsport Szövetséghez (MAMS), ahol tisztségviselői vizsgát tett, s azóta versenyigazgató-helyettesként, a pályabírók vezetőjeként tevékenykedik.
Volt tapasztalata
– A MAMS tagjaként a többi pályabíróval együtt már korábban értesültünk arról, hogy érkezik a MotoGP Magyarországra, s erre azért felkaptuk a fejünket – mesélte. – Nagy stáb kellett, olyanokat kerestek, akik rendelkeztek valamelyik szakágban szerzett tapasztalattal. A motokrossz világa teljesen más, mint a pályaversenyeké, de jó kalandnak gondoltam. Mielőtt az új magyarországi versenyhelyszín a 2025-ös szezonban visszatért volna a versenynaptárba, a történelem során kétszer rendeztek Magyar Motoros Nagydíjat, 1990-ben és 1992-ben. Mindkét futamot a Hungaroringen tartották, s ezeken Mick Doohan és Eddie Lawson győzedelmeskedett az 500 köbcentiméteres géposztályban, a mai MotoGP-ben.
Képzésen vettek rész
Csendes Tamás hozzátette: elküldte a jelentkezését, amelyben leírta a sportági előéletét, kitérve arra, hogy gyakorta látta el a balesetben megsérült motorosokat. Majd a szervezők összeválogatták a mintegy 300 (!) fős bírói stábot, amelynek tagjai két napos képzésen vettek részt.
Az orvosi csapat tagja lett
– Ezt részben olasz és spanyol szakemberek tartottak, s ott alakították ki a beosztásokat, hogy kinek milyen feladatokat osztanak ki – részletezte. – A sérült motorosok ellátásában szerzett rutinom miatt kerültem a "Medical" orvosi csapatba. A mentőorvos és tiszt mellett a személyzet többi tagjával a célegyenesre ráfordító kanyarban teljesítettünk szolgálatot egész hétvégén a MotoE, a Moto3, a Moto2 és a MotoGP futamokon. A feladatok megoszlottak, voltak akiknek az esetlegesen sérült versenyzővel kellett foglalkozniuk, míg mások a sérült motort "távolították el" a bukótérből. Természetesen kiképzett tűzoltóbrigád is készenlétben állt.
Figyelte a pályát
Tamás persze amellett, hogy teljes figyelmét a pályára szegezte, néha igyekezett átadni magát a verseny élményének is. Ott lenni és testközelből átélni fantasztikus volt, hiszen mégis a kulisszák mögött lehettek. Felemelő érzés, nem olyan, mint a televízió képernyőjén keresztül, szögezte le. Bár csak egy gyors motort láttak, de olyan motorhangokat hallottak, amiket másutt nem lehet. Talmácsi Gábor 2007-ben a MotoGP 125 köbcentiméteres kategóriájának világbajnoka tiszteletkört is tett, ami szintén csodás érzés volt mindenkinek, árulta el Csendes Tamás.
Emlékezetes pillanatok
– Láttuk a legnagyobb versenyzőket lassítani, majd helyezkedni, izgalmas pillanatokat éltünk át a pálya mellett – folytatta. – Különleges élményt jelentett, Moto3 és Moto2 kategóriákban is kellett mentenünk, de szerencsére súlyos sérülés nem történt. A közvetítések egyik emlékezetes pillanata volt, amikor a világbajnoki pontversenyben a 7. helyen álló Pedro Acosta az időmérőn kicsúszott, a motorja pedig a kavicságyban megpattanva több méter magasra repült és nekicsapódott az egyik pálya menti kameraállásnak. A kamerát is eltalálta, de nem sérült meg senki.
Sármelléken is megfordult a MotoGP mezőnyének nagy része