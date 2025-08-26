A két keréken száguldó "cirkusz" – ilyen a MotoGP testközelből, egy zalai versenybíró szemszögéből

A Balaton Park Circuit egy modern motorsport-létesítmény Balatonfőkajár mellett. Az interneten elérhető "szakirodalom" szerint a pálya 4,115 kilométer hosszú és 16 kanyarral rendelkezik. Úgy tervezték, hogy a különböző motorsport-szakágakban kihívást jelentsen a versenyzőknek. A pálya megfelel a MotoGP-hez hasonló első osztályú motorsportsorozatok megrendezéséhez szükséges legmagasabb szintű előírásoknak, és mind a pálya elrendezésére, mind a nézők kényelmére nagy figyelmet fordítottak.

Csendes Tamás még a MotoGP versenyhétvége előtt az aszfaltcsíkon

Fotó: ZH

MotoGP: a motokrosszban jeleskedett eddig

A nagykanizsai Csendes Tamás, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. közterület-gondozási osztályának vezetője évtizedek óta rajong technikai sportokért, de a MotoGP világával eddig nem került kapcsolatba. Elmondta: bő 15 éve lehetett, amikor egyik ismerőse invitálta egy motokrossz versenyre pályabírónak. Olyannyira megtetszett neki, hogy maradt, hiszen testközelből figyelhette a versenygépeket, és ha bajt észlelt, jelezhette az indulóknak és persze a viadal irányításának is. Később csatlakozott a Magyar Motorsport Szövetséghez (MAMS), ahol tisztségviselői vizsgát tett, s azóta versenyigazgató-helyettesként, a pályabírók vezetőjeként tevékenykedik.

Volt tapasztalata

– A MAMS tagjaként a többi pályabíróval együtt már korábban értesültünk arról, hogy érkezik a MotoGP Magyarországra, s erre azért felkaptuk a fejünket – mesélte. – Nagy stáb kellett, olyanokat kerestek, akik rendelkeztek valamelyik szakágban szerzett tapasztalattal. A motokrossz világa teljesen más, mint a pályaversenyeké, de jó kalandnak gondoltam. Mielőtt az új magyarországi versenyhelyszín a 2025-ös szezonban visszatért volna a versenynaptárba, a történelem során kétszer rendeztek Magyar Motoros Nagydíjat, 1990-ben és 1992-ben. Mindkét futamot a Hungaroringen tartották, s ezeken Mick Doohan és Eddie Lawson győzedelmeskedett az 500 köbcentiméteres géposztályban, a mai MotoGP-ben.

A Medical-team, vagyis az orvosi csapat, amellyel együtt töltötte a versenyhétvégét Csendes Tamás

Fotó: ZH

Képzésen vettek rész

Csendes Tamás hozzátette: elküldte a jelentkezését, amelyben leírta a sportági előéletét, kitérve arra, hogy gyakorta látta el a balesetben megsérült motorosokat. Majd a szervezők összeválogatták a mintegy 300 (!) fős bírói stábot, amelynek tagjai két napos képzésen vettek részt.