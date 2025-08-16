Szalmabála az úton 2 órája

Most ne menj a 7-es felé! Nagykanizsa közelében lezárták a főutat

Leesett egy szalmabála egy gépkocsi utánfutójáról, a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél. Egy kocsi "beleszaladt", s egy másik is érintett volt a balesetben. Most ezen a szakaszon nem lehet közlekedni.

Egy személyautó a bálának ütközött, egy másik pedig árokba hajtott. A műszaki mentést végző nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, írta a katasztrófavédelem. Addig jó, amíg a szalmabála a termőföldön van... Illusztráció: Pixabay

