Szalmabála az úton
2 órája
Most ne menj a 7-es felé! Nagykanizsa közelében lezárták a főutat
Leesett egy szalmabála egy gépkocsi utánfutójáról, a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél. Egy kocsi "beleszaladt", s egy másik is érintett volt a balesetben. Most ezen a szakaszon nem lehet közlekedni.
Egy személyautó a bálának ütközött, egy másik pedig árokba hajtott. A műszaki mentést végző nagykanizsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, írta a katasztrófavédelem.
