Pompás lett a 100 milliós beruházás: a gyerekek felújított helyiségben ebédelhetnek, s a folyosókra sem ismernek majd rá (galéria, videó)
Vakítóan fehér falak a kápolna mellett, az emeleten pedig gyönyörűen kifestett, felújított folyosók, no és a szülői munkaközösség gyűjtése által modernizált kisebédlő. A zalaegerszegi Mindszenty-iskola felújításai elkészültek, a katolikus iskola megújult környezetben várja vissza 813 diákját, akik közül 98 kollégista. A végeredményt Tóth Gábor iskolaigazgató és Francoise Debeaupte rendfőnöknő mutatta be.
Vakítóan fehér folyosó a kápolna mellett.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A fenntartó Notre Dame Női Kanonok és Tanítórend saját finanszírozásában mintegy 100 millió forintból újulhattak meg a régi épületrészek, míg a szülői munkaközösség 5,5 millió forintot gyűjtött össze. A 240 alsós étkeztetését biztosító kisebédlőt pénteken bútorozzák be, legelőször a kollégisták vacsorázhatnak itt vasárnap. A kápolna melletti, vakítóan fehér folyosón valódi templomi légkör született, s az emeleti folyosórenoválás pedig a felsősök osztálytermei mellett történt. Ott kicserélték a nyílászárókat, a burkolatokat, felújították a világítástechnikát, az internet-hálózatot. A Notre Dame női rend különös hangsúlyt fektet arra, hogy oktatási intézményeiben esztétikus környezetben tanulhassanak a diákok. A Mindszenty-iskola felújításai mindig a gyerekekért vannak.
Mindszenty-iskola felújításai: fő szempont a gyerekek jólléte
– A szép környezet mellett nagyon fontos az, hogy a legmodernebb eszközökkel taníthassunk, s hogy a nagyberuházások mindig kövessék a világ változását – felelte érdeklődésünkre Francoise nővér. – A legtöbb régi épületrészünk ezzel a mostanival megújult, ám tervek között szerepel a legrégebbi, a százéves régi tornaterem felújítása. Annak munkálatai március elsején indulnak, az átépítés 6-7 hónapot vesz majd igénybe. Szeretnénk egy multifunkcionális modern előadótermet kialakítani, miközben a mindennapos testnevelés órákat is megtartjuk ott.
Legújabb fejlesztések a Mindszenty-iskolábanFotók: Pezzetta Umberto
Napelempark a tetőn bónuszként
Tóth Gábor igazgató hozzátette, a Mindszenty-iskola felújításai között a millió beruházásban szerepelt most egy energetikai megújulás is, a keret elég volt arra, hogy 15 millió forintból egy napelemparkot alakítsanak ki a vívóterem tetején. A 16 ezer négyzetméter területű katolikus iskolának, komplexumnak különösen szüksége van az energiatakarékos működésre, mondta.
