augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaválasztási iránytű

55 perce

Milyen szakmát érdemes tanulni? Jó iskolát választottál? Az AI szerint ezek lesznek a jövő TOP képzései

Címkék#építész#szakma#gépész#mesterséges intelligenca#környezetvédelmi

Jövő héten becsengetnek, a kicsiknek először, a kamaszoknak a középiskola kezdődik, s van, aki már egyetemi hallgató. Mindig izgalmas kérdés, hogy milyen szakmát érdemes tanulni, hiszen nem mindegy, hogy 10-15 év múlva lesz-e munkánk, illetve szeretjük-e azt. A mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, így „vele” együtt tekintjük át, hogy mely képzésekre érdemes nagyobb figyelmet fordítani, akár itt Zalában is.

Mozsár Eszter
Milyen szakmát érdemes tanulni? Jó iskolát választottál? Az AI szerint ezek lesznek a jövő TOP képzései

A pályaválasztás mindig kemény dió. A természettudományok az egyik fontos terület lehet.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Vannak hiányszakmák és bizony vannak már olyanok, amik teljesen „kihaltak”. A világ túl gyorsan változik, ám 10 év múlva talán még szükség lesz azokra a szakmákra, területekre és képzésformákra, amelyeket mai tudásunk szerint képzelünk el. A pályaválasztás és pályaorientáció mindig fogas kérdés, gyereknek, szülőnek egyaránt, s bizony sokszor kerül szóba otthon, hogy milyen szakmát érdemes tanulni. 

milyen szakmát érdemes tanulni
Milyen szakmát érdemes tanulni 10-15 éven múlva? Az egészségügyben mindig hiány van, ez biztos. 
Fotó: Pezzeta Umberto / Zalai Hírlap

Nos, a bölcsek köve nem nálunk van, s a ChatGPT válaszai sem mindenkire vonatkoznak, ám ez a három tanács mindenképpen segíthet a jó iskola vagy képzés választásában: 

  • - vegyük figyelembe, hogy melyik terület érdekli igazán a gyereket,
  • - az intézmények nyílt napján sok információt gyűjthetünk, érdemes tehát azokra ellátogatni,
  • - a STEM iskolák jó alapok lehetnek a későbbi specializációhoz, hiszen a tudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika négy fő területére összpontosítanak

Milyen szakmát érdemes tanulni? Mutatjuk a TOP listát

A gyorsan változó világunkban azért akadnak állandó pontok. Vannak tudományos, reál és humán területek, amelyek sosem mennek ki a divatból. Kérdés, hogy a gyerek mennyire érdeklődik irántunk. Mi más állna a lista elején, mint a az informatika, ám vannak azért más lehetőségek is bőven.

1. Informatika, szoftverfejlesztés, kiberbiztonság

Magyarországon már most is óriási az informatikushiány, jelenleg mintegy 30 ezer betöltetlen szoftverfejlesztői pozíciót találunk. Egyre keresettebbek lesznek a kiberbiztonsági szakemberek, s a digitális kompetenciák fejlesztése ugyancsak kiemelt terület. Ajánlás: Technikum informatikai szakirányra való beíratás 

2. Megújuló energia és zöld technológia

Számítani lehet a megújulóenergia-mérnökök, például napelem- és szélerőmű szakemberek, illetve energetikai konstruktőrök iránti kereslet növekedésére. Hova menjünk? A technikum vagy szakképző iskola energetikai, környezetvédelmi, gépész vagy villamosmérnöki irányban, megújuló energia lehet a fókuszban.

3. Gépipar, autóipar és járműtechnológia

Bár az autóipar folyamatosan változik világszerte, hazánkban számos autógyártó cég működik. Tovább tanulni akár a technikumok duális képzése is jó választás lehet.

4. Egészségügy és ápolás

Az elöregedő társadalom miatt nő az egészségügyi szakemberek (orvosok, nővérek, ápolók) iránti kereslet, különösen vidéken. Szakgimnázium szakképzései ilyenkor a fő irány.

5. Építőipar és infrastrukturális szakmák

Évente mintegy 14 ezer építőipari munkásra lenne szükség Magyarországon. Kőműves, ács, burkoló szakmát lehet tanulni a szakiskolákban vagy technikumokban.

6. Pedagógia vagy nevelés

Ismét hiányszakma, különösen vidéken, így Zalában is. Pedagógiai képzést nyújtó technikum vagy gimnázium, illetve később egyetem a fő irány.

7. Végül a jövő képzései: műszaki, AI és kvantumtechnológia

Egyre fontosabb szerepet kap a digitális tanulás, mesterséges intelligencia alkalmazása és személyre szabott oktatás. Ugyancsak nagy nyitás várható a kvantumtechnológia felé. Ha valaki számára különösen izgalmasak a modern technológiák, érdemes STEM alapú gimnáziumot választani, majd később speciális képzések felé nyitni. Lehet, hogy 50 év múlva lesz szükség a Mars-építészre és hulladékkovácsra vagy az emlékrestaurátorra, ám 10-15 év múlva azért a gyerekeink még „földhöz ragadtabb” képzések között választhatnak.  A Pénzcentrum is hasonló témában kutakodott, s legközelebb arról is írunk, hogy melyik szakmákkal kaszálhatunk majd a legtöbbet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu