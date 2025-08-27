55 perce
Milyen szakmát érdemes tanulni? Jó iskolát választottál? Az AI szerint ezek lesznek a jövő TOP képzései
Jövő héten becsengetnek, a kicsiknek először, a kamaszoknak a középiskola kezdődik, s van, aki már egyetemi hallgató. Mindig izgalmas kérdés, hogy milyen szakmát érdemes tanulni, hiszen nem mindegy, hogy 10-15 év múlva lesz-e munkánk, illetve szeretjük-e azt. A mesterséges intelligenciát hívtuk segítségül, így „vele” együtt tekintjük át, hogy mely képzésekre érdemes nagyobb figyelmet fordítani, akár itt Zalában is.
A pályaválasztás mindig kemény dió. A természettudományok az egyik fontos terület lehet.
Vannak hiányszakmák és bizony vannak már olyanok, amik teljesen „kihaltak”. A világ túl gyorsan változik, ám 10 év múlva talán még szükség lesz azokra a szakmákra, területekre és képzésformákra, amelyeket mai tudásunk szerint képzelünk el. A pályaválasztás és pályaorientáció mindig fogas kérdés, gyereknek, szülőnek egyaránt, s bizony sokszor kerül szóba otthon, hogy milyen szakmát érdemes tanulni.
Nos, a bölcsek köve nem nálunk van, s a ChatGPT válaszai sem mindenkire vonatkoznak, ám ez a három tanács mindenképpen segíthet a jó iskola vagy képzés választásában:
- - vegyük figyelembe, hogy melyik terület érdekli igazán a gyereket,
- - az intézmények nyílt napján sok információt gyűjthetünk, érdemes tehát azokra ellátogatni,
- - a STEM iskolák jó alapok lehetnek a későbbi specializációhoz, hiszen a tudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika négy fő területére összpontosítanak
Milyen szakmát érdemes tanulni? Mutatjuk a TOP listát
A gyorsan változó világunkban azért akadnak állandó pontok. Vannak tudományos, reál és humán területek, amelyek sosem mennek ki a divatból. Kérdés, hogy a gyerek mennyire érdeklődik irántunk. Mi más állna a lista elején, mint a az informatika, ám vannak azért más lehetőségek is bőven.
1. Informatika, szoftverfejlesztés, kiberbiztonság
Magyarországon már most is óriási az informatikushiány, jelenleg mintegy 30 ezer betöltetlen szoftverfejlesztői pozíciót találunk. Egyre keresettebbek lesznek a kiberbiztonsági szakemberek, s a digitális kompetenciák fejlesztése ugyancsak kiemelt terület. Ajánlás: Technikum informatikai szakirányra való beíratás
2. Megújuló energia és zöld technológia
Számítani lehet a megújulóenergia-mérnökök, például napelem- és szélerőmű szakemberek, illetve energetikai konstruktőrök iránti kereslet növekedésére. Hova menjünk? A technikum vagy szakképző iskola energetikai, környezetvédelmi, gépész vagy villamosmérnöki irányban, megújuló energia lehet a fókuszban.
3. Gépipar, autóipar és járműtechnológia
Bár az autóipar folyamatosan változik világszerte, hazánkban számos autógyártó cég működik. Tovább tanulni akár a technikumok duális képzése is jó választás lehet.
4. Egészségügy és ápolás
Az elöregedő társadalom miatt nő az egészségügyi szakemberek (orvosok, nővérek, ápolók) iránti kereslet, különösen vidéken. Szakgimnázium szakképzései ilyenkor a fő irány.
5. Építőipar és infrastrukturális szakmák
Évente mintegy 14 ezer építőipari munkásra lenne szükség Magyarországon. Kőműves, ács, burkoló szakmát lehet tanulni a szakiskolákban vagy technikumokban.
6. Pedagógia vagy nevelés
Ismét hiányszakma, különösen vidéken, így Zalában is. Pedagógiai képzést nyújtó technikum vagy gimnázium, illetve később egyetem a fő irány.
7. Végül a jövő képzései: műszaki, AI és kvantumtechnológia
Egyre fontosabb szerepet kap a digitális tanulás, mesterséges intelligencia alkalmazása és személyre szabott oktatás. Ugyancsak nagy nyitás várható a kvantumtechnológia felé. Ha valaki számára különösen izgalmasak a modern technológiák, érdemes STEM alapú gimnáziumot választani, majd később speciális képzések felé nyitni. Lehet, hogy 50 év múlva lesz szükség a Mars-építészre és hulladékkovácsra vagy az emlékrestaurátorra, ám 10-15 év múlva azért a gyerekeink még „földhöz ragadtabb” képzések között választhatnak. A Pénzcentrum is hasonló témában kutakodott, s legközelebb arról is írunk, hogy melyik szakmákkal kaszálhatunk majd a legtöbbet.
