Milyen szakmát érdemes tanulni? Jó iskolát választottál? Az AI szerint ezek lesznek a jövő TOP képzései

Vannak hiányszakmák és bizony vannak már olyanok, amik teljesen „kihaltak”. A világ túl gyorsan változik, ám 10 év múlva talán még szükség lesz azokra a szakmákra, területekre és képzésformákra, amelyeket mai tudásunk szerint képzelünk el. A pályaválasztás és pályaorientáció mindig fogas kérdés, gyereknek, szülőnek egyaránt, s bizony sokszor kerül szóba otthon, hogy milyen szakmát érdemes tanulni.

Milyen szakmát érdemes tanulni 10-15 éven múlva? Az egészségügyben mindig hiány van, ez biztos.

Fotó: Pezzeta Umberto / Zalai Hírlap

Nos, a bölcsek köve nem nálunk van, s a ChatGPT válaszai sem mindenkire vonatkoznak, ám ez a három tanács mindenképpen segíthet a jó iskola vagy képzés választásában:

- vegyük figyelembe, hogy melyik terület érdekli igazán a gyereket,

- az intézmények nyílt napján sok információt gyűjthetünk, érdemes tehát azokra ellátogatni,

- a STEM iskolák jó alapok lehetnek a későbbi specializációhoz, hiszen a tudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika négy fő területére összpontosítanak

Milyen szakmát érdemes tanulni? Mutatjuk a TOP listát

A gyorsan változó világunkban azért akadnak állandó pontok. Vannak tudományos, reál és humán területek, amelyek sosem mennek ki a divatból. Kérdés, hogy a gyerek mennyire érdeklődik irántunk. Mi más állna a lista elején, mint a az informatika, ám vannak azért más lehetőségek is bőven.

1. Informatika, szoftverfejlesztés, kiberbiztonság

Magyarországon már most is óriási az informatikushiány, jelenleg mintegy 30 ezer betöltetlen szoftverfejlesztői pozíciót találunk. Egyre keresettebbek lesznek a kiberbiztonsági szakemberek, s a digitális kompetenciák fejlesztése ugyancsak kiemelt terület. Ajánlás: Technikum informatikai szakirányra való beíratás

2. Megújuló energia és zöld technológia

Számítani lehet a megújulóenergia-mérnökök, például napelem- és szélerőmű szakemberek, illetve energetikai konstruktőrök iránti kereslet növekedésére. Hova menjünk? A technikum vagy szakképző iskola energetikai, környezetvédelmi, gépész vagy villamosmérnöki irányban, megújuló energia lehet a fókuszban.

3. Gépipar, autóipar és járműtechnológia

Bár az autóipar folyamatosan változik világszerte, hazánkban számos autógyártó cég működik. Tovább tanulni akár a technikumok duális képzése is jó választás lehet.