2 órája
Lehet, hogy már elköltöttük? Sokan hiába várják ezt a támogatást, most nem érkezik a megszokott időben
Szeptemberben becsengetnek, s hogy az iskolakezdés nagyobb anyagi terheit enyhítsék, a családok augusztusban duplán jutottak támogatáshoz. Emiatt a családi pótlék utalása 2025 őszén is változik. Mutatjuk, hogyan.
A szabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, azonban némely hónap eltérhet a megszokottól. Mikor utalják a családi pótlékot az őszi és téli hónapokban? A penzcentrum.hu azt írja cikkében, hogy az iskolakezdéskor, pontosabban augusztusban és szeptemberben a családi pótlék utalási ideje eltér a szokásostól. Vagyis: a nyár utolsó hónapjában két utalás is érkezett: egy a rendes időben, illetve egy előrehozott utalás szeptemberről. Utóbbi augusztus 22-én érkezett meg az érintettekhez. Emiatt az ősz első hónapjában nem csenget a postás, nem jelez a telefon...
Mikor utalják a családi pótlékot legközelebb?
A legközelebbi családi pótlék utalása október 2-án lesz, ezért érdemes így tervezni a kiadásokkal.
A Magyar Államkincstár még tavaly tette közzé honlapján a 2025-ös évre vonatkozó folyósítási dátumokat. A családtámogatás és a fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Most összegyűjtöttük a dátumokat, hogy mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát.
Így alakul a családi pótlék utalás 2025-ben
- 2025. február 4. (kedd)
- 2025. március 4. (kedd)
- 2025. április 2. (szerda)
- 2025. május 6. (kedd)
- 2025. június 3. (kedd)
- 2025. július 2. (szerda)
- 2025. augusztus 4. (hétfő)
- 2025. augusztus 22. (péntek)
- 2025. szeptember: 2025. október 2. (csütörtök)
- 2025. november 4. (kedd)
- 2025. december 2. (kedd)
- 2026. január 6. (kedd)
Az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.
Ennyi a családi pótlék összege 2025-ben
A magyarországi családi pótlék összege 2008 óta változatlan. A családi pótlék 2025-ben egy gyermek után 12 ezer 200, két gyermek esetén gyermekenként 13 ezer 300, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 16 ezer forint.