Lehet, hogy már elköltöttük? Sokan hiába várják ezt a támogatást, most nem érkezik a megszokott időben

A szabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, azonban némely hónap eltérhet a megszokottól. Mikor utalják a családi pótlékot az őszi és téli hónapokban? A penzcentrum.hu azt írja cikkében, hogy az iskolakezdéskor, pontosabban augusztusban és szeptemberben a családi pótlék utalási ideje eltér a szokásostól. Vagyis: a nyár utolsó hónapjában két utalás is érkezett: egy a rendes időben, illetve egy előrehozott utalás szeptemberről. Utóbbi augusztus 22-én érkezett meg az érintettekhez. Emiatt az ősz első hónapjában nem csenget a postás, nem jelez a telefon...

Mutatjuk, hogy mikor utalják a családi pótlékot az év következő hónapjaiban

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mikor utalják a családi pótlékot legközelebb?

A legközelebbi családi pótlék utalása október 2-án lesz, ezért érdemes így tervezni a kiadásokkal.

A Magyar Államkincstár még tavaly tette közzé honlapján a 2025-ös évre vonatkozó folyósítási dátumokat. A családtámogatás és a fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Most összegyűjtöttük a dátumokat, hogy mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát.

Így alakul a családi pótlék utalás 2025-ben

2025. február 4. (kedd)

2025. március 4. (kedd)

2025. április 2. (szerda)

2025. május 6. (kedd)

2025. június 3. (kedd)

2025. július 2. (szerda)

2025. augusztus 4. (hétfő)

2025. augusztus 22. (péntek)

2025. szeptember: 2025. október 2. (csütörtök)

2025. november 4. (kedd)

2025. december 2. (kedd)

2026. január 6. (kedd)

Az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Ennyi a családi pótlék összege 2025-ben

A magyarországi családi pótlék összege 2008 óta változatlan. A családi pótlék 2025-ben egy gyermek után 12 ezer 200, két gyermek esetén gyermekenként 13 ezer 300, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 16 ezer forint.