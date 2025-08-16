38 perce
Megmutatják kincseiket a Budai várban (galéria, videó)
Nem hiányozhat a legnagyobb Kárpát-medencei szakmai találkozóról a Zala Vármegyei Népművészeti Egyesület. A 39. Mesterségek Ünnepe kiemelt témája a viselet és a gyöngy, illetve népi ékszer, aminek kifejezetten örülnek.
Felpakoltak, elindultak. Ismét kitesznek magukért a 39. Mesterségek Ünnepén a zalai népművészek.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A zalaiak több viseletmegújító projektben vettek részt, ezúttal még több öltözetet visznek az érdeklődőknek Budapestre. Sőt, a megjelenésük is egységes lesz, amiben augusztus 20-án vonulnak fel, méghozzá modern, egyszerű, a hetési tájegységre jellemző ruhákban, kiegészítőkkel. Természetesen mesterségbemutatókkal és az Értékes Zala Műhellyel várják a látogatókat, még több népművésszel, mint tavaly. Újdonság, hogy idén a csuhécekker fonásának alapjait is megismertetik a közönséggel, ékszereket készítenek, s a megújult marketingelemeket ugyanúgy láthatják, akik felkeresik standjaikat. A Mesterségek Ünnepe idei díszvendége Azerbajdzsán.
Mesterségek Ünnepére indultak a zalai népművészekFotók: Pezzetta Umberto