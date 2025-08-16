Megmutatják kincseiket a Budai várban (galéria, videó)

A zalaiak több viseletmegújító projektben vettek részt, ezúttal még több öltözetet visznek az érdeklődőknek Budapestre. Sőt, a megjelenésük is egységes lesz, amiben augusztus 20-án vonulnak fel, méghozzá modern, egyszerű, a hetési tájegységre jellemző ruhákban, kiegészítőkkel. Természetesen mesterségbemutatókkal és az Értékes Zala Műhellyel várják a látogatókat, még több népművésszel, mint tavaly. Újdonság, hogy idén a csuhécekker fonásának alapjait is megismertetik a közönséggel, ékszereket készítenek, s a megújult marketingelemeket ugyanúgy láthatják, akik felkeresik standjaikat. A Mesterségek Ünnepe idei díszvendége Azerbajdzsán.