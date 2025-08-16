augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

27°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mesterségek Ünnepe

2 órája

Megmutatják kincseiket a Budai várban (galéria, videó)

Címkék#viselet#Zaol videó#tájegység#ékszer

Nem hiányozhat a legnagyobb Kárpát-medencei szakmai találkozóról a Zala Vármegyei Népművészeti Egyesület. A 39. Mesterségek Ünnepe kiemelt témája a viselet és a gyöngy, illetve népi ékszer, aminek kifejezetten örülnek.

Mozsár Eszter
Megmutatják kincseiket a Budai várban (galéria, videó)

Felpakoltak, elindultak. Ismét kitesznek magukért a 39. Mesterségek Ünnepén a zalai népművészek.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A zalaiak több viseletmegújító projektben vettek részt, ezúttal még több öltözetet visznek az érdeklődőknek Budapestre. Sőt, a megjelenésük is egységes lesz, amiben augusztus 20-án vonulnak fel, méghozzá modern, egyszerű, a hetési tájegységre jellemző ruhákban, kiegészítőkkel. Természetesen mesterségbemutatókkal és az Értékes Zala Műhellyel várják a látogatókat, még több népművésszel, mint tavaly. Újdonság, hogy idén a csuhécekker fonásának alapjait is megismertetik a közönséggel, ékszereket készítenek, s a megújult marketingelemeket ugyanúgy láthatják, akik felkeresik standjaikat. A Mesterségek Ünnepe idei díszvendége Azerbajdzsán.

Mesterségek Ünnepére indultak a zalai népművészek

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu