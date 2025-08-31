52 perce
Meg bírnád csinálni? 25 állam, 56 nap, 7720 kilométer – Így "húzta be" a zalai bringás harmadszor is USA-t (galéria)
Mindannyiunkat boldogsággal tölti el, amikor egy álmunk végre valósággá válik. Így volt ezzel a lenti Mentes Attila is, aki idén nyáron immár harmadszor vágott neki az USA meghódításának, hisz tavaly nem várt nehézség jött közbe, miközben régi álmát próbálta megvalósítani. Ahogy eddig, úgy kalandjairól most is beszámolt.
Mentes Attila idén eljutott New Yorkba, háttérben a város és a Brooklyn-híd
Forrás: Mentes Attila
Mentes Attila kerékpáros kalandjairól évről-évre beszámolunk. A lenti bringás 2023-ban már nem érte be az öreg kontinenssel, az „új világba” repült, s vitte magával biciklijét is, hogy átszelje – keresztben – a kontinensnyi USA-t.
Tavaly újra visszatért, ám, ahogy azt megírtuk, nem várt kaland nehezítette a vállalkozását: balesetet szenvedett, ez volt az oka, hogy nem teljesült a kitűzött cél. Ám, mivel ő semmit sem hagy lezáratlanul, idén nyáron visszautazott, és átszelte az Egyesült Államokat bringájával, 40 kilós felszereléssel óceántól óceánig.
– Több célom, álmom is volt az USA-ban: tekerni a 66-os úton, ez sikerült – kezdte. – Az első alkalommal Las Vegasból mentem Chicagóig, a második túrán Californiát jártam be, s onnan indultam tovább keletre, de ezt az utat megszakította a baleset. Idén ismét a nyugati partról, San Franciscoból indultam, és most el is jutottam a keleti partra, egészen New Yorkig.
Majdnem két hónapot töltött nyeregben Mentes Attila
A zalai kerékpáros legutóbb 56 napot töltött az USA-ban:
- 25 államban járt,
- 4 időzónát érintett ez alatt, és rengeteg élményben volt része a látnivalókról nem is beszélve.
– A nyugati részen már felfedeztem, amit szerettem volna megnézni, úgyhogy a keleti partra koncentráltam inkább – folytatta. – Nagy élmény volt maga a két óceán, de New York, Boston, St. Louis és persze a „Vadnyugat” is elragadó.
Mentes Attila amerikai túrájáról a közösségi oldalán is beszámolt, több posztban is megörökítette, hogy éppen mi történt vele, merre jár.
– Texasban megszámlálhatatlan mennyiségű olajkutat láttam, nehéz eldönteni, hogy olaj- vagy marhatelep van több az államban – mesélte. – Három csörgőkígyóval is volt szerencsém találkozni, de nem bántottak. Új-Mexikóban, bár Roswell városába nem mentem el, de az egész állam hemzseg az ufós sztoriktól, ám én nem találkoztam egy földönkívülivel sem – tette hozzá nevetve. – USA-túra nem telhet el anélkül, hogy ne érintsem a 66-os utat, illetve valamely ismeretlen részét. Olyan hosszú, hogy könnyen találtam még számomra „érintetlen” részt. Santa Fe hangulata egészen vadnyugati, nagyon örülök, hogy végül kitérőt tettem, mert a város nem semmi. Látszik, hogy megőrizte a régi kor szellemét, teljesen más volt, mint a többi település, ahol jártam addig.
Ami tavaly kimaradt, pedig szerepelt a bakancslistán
– Az egyik legjobban várt város, ami sajnos a tavalyi úton kimaradt, pedig nagyon bakancslistás volt már több szempontból is, az a Missisippinél fekvő St. Louis, pontosabban a partján álló híres Arch emlékmű, mely annyira monumentális, hogy nálam nagy „wow” kategóriát képvisel – mesélte lelkesen. – Itt az éjszakát sátorban töltöttem a folyó partján, ahonnan csodás látvány tárult elém.
Bevonulás a Nagy Almába
Philadelphia után Jersey City-ben állomásozott a zalai utazó, ahol a Liberty State Parkban pihenve csodálta a túlparton fekvő hatalmas metropolisz, New York éjszakai fényeit.
– Másnap stílusosan behajóztam a városba, mint tavaly is tettem San Franciscoban. New York talán a világ egyik legpörgősebb és zsúfoltabb városa, nem semmi a közlekedés. Rengeteg a látnivaló, s talán az egyetlen nyugodt hely a Central Park – fogalmazott.
Egy magyar a híres Harvardon
New York után Bostont vette célba. A város – ahogy az utazó leírta -– rendezett, nem zsúfolt, tele zöld övezetekkel, folyó menti rekreációs parkokkal, s behálózzák a kerékpáros és gyalogos utak.
– Ha már Bostonban jártam, akkor beiktattam a folyó túloldalán egy kisebb várost is, ez pedig Cambridge, amit szintén nem lehetett kihagyni, mert itt található a híres Harvard Egyetem, amely az az USA legrégebb óta működő felsőoktatási intézménye. Hatalmas területen fekszik, és éppen nyílt nap volt, amikor jártam arra, így a rengeteg fiatal érdeklődő közt körbenéztem én is.
Ez volt az utolsó, vagy?...
Mentes Attila amerikai túrája most 56 napig tartott, s idén szerencsére „olcsón” megúszta, balesetmentesen hazaért. A helyiek általában barátságosan fogadták, volt, aki szállással és étellel is kínálta. Azt mondja, ezután marad Európában – ám, hogy valóban így lesz-e, majd kiderül...
Mentes Attila kerékpáros amerikai túrája