Meg bírnád csinálni? 25 állam, 56 nap, 7720 kilométer – Így "húzta be" a zalai bringás harmadszor is USA-t (galéria)

Mentes Attila kerékpáros kalandjairól évről-évre beszámolunk. A lenti bringás 2023-ban már nem érte be az öreg kontinenssel, az „új világba” repült, s vitte magával biciklijét is, hogy átszelje – keresztben – a kontinensnyi USA-t.

Vadnyugati táj - Mentes Attila a Monument Valley Nemzeti Parkban

Tavaly újra visszatért, ám, ahogy azt megírtuk, nem várt kaland nehezítette a vállalkozását: balesetet szenvedett, ez volt az oka, hogy nem teljesült a kitűzött cél. Ám, mivel ő semmit sem hagy lezáratlanul, idén nyáron visszautazott, és átszelte az Egyesült Államokat bringájával, 40 kilós felszereléssel óceántól óceánig.

– Több célom, álmom is volt az USA-ban: tekerni a 66-os úton, ez sikerült – kezdte. – Az első alkalommal Las Vegasból mentem Chicagóig, a második túrán Californiát jártam be, s onnan indultam tovább keletre, de ezt az utat megszakította a baleset. Idén ismét a nyugati partról, San Franciscoból indultam, és most el is jutottam a keleti partra, egészen New Yorkig.

Majdnem két hónapot töltött nyeregben Mentes Attila

A zalai kerékpáros legutóbb 56 napot töltött az USA-ban:

25 államban járt,

4 időzónát érintett ez alatt, és rengeteg élményben volt része a látnivalókról nem is beszélve.

– A nyugati részen már felfedeztem, amit szerettem volna megnézni, úgyhogy a keleti partra koncentráltam inkább – folytatta. – Nagy élmény volt maga a két óceán, de New York, Boston, St. Louis és persze a „Vadnyugat” is elragadó.

Mentes Attila amerikai túrájáról a közösségi oldalán is beszámolt, több posztban is megörökítette, hogy éppen mi történt vele, merre jár.

– Texasban megszámlálhatatlan mennyiségű olajkutat láttam, nehéz eldönteni, hogy olaj- vagy marhatelep van több az államban – mesélte. – Három csörgőkígyóval is volt szerencsém találkozni, de nem bántottak. Új-Mexikóban, bár Roswell városába nem mentem el, de az egész állam hemzseg az ufós sztoriktól, ám én nem találkoztam egy földönkívülivel sem – tette hozzá nevetve. – USA-túra nem telhet el anélkül, hogy ne érintsem a 66-os utat, illetve valamely ismeretlen részét. Olyan hosszú, hogy könnyen találtam még számomra „érintetlen” részt. Santa Fe hangulata egészen vadnyugati, nagyon örülök, hogy végül kitérőt tettem, mert a város nem semmi. Látszik, hogy megőrizte a régi kor szellemét, teljesen más volt, mint a többi település, ahol jártam addig.