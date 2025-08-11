A cirkusz helyére is kerülhetett volna a mai Megyeháza, nagy vitát váltott ki, hová épüljön (galéria)

A pénzügyminiszteri szakértő szemléje után a város vezetősége nyilvánosságra hozta a mai megyeházaként működő épület létrehozásához szóba jöhető építési területeket, ezeket a Zalamegyei Újság 1937. február 23-ai számában ismertették és véleményezésre bocsátották a városlakóknak a 14 lehetséges helyszínt felsorolva.

Megyeháza: az épület helyszíne sok vitát váltott ki annak idején Fotó: ZH-Archív

A megyeháza elődje: 14 helyszín közül választottak

A Deák téren (piactér) kétemeletes magasságban a plébánia épülete mögött, részben az Alsó utcai és Madách utcai lebontásra ítélt ház helyén a Várkör és a Batthyány utca között, a Vármegyei Bank tulajdonát képező telken, illetve Árvay László ügyvéd házának helyén a Petőfi utca kinyitására váró részén, a Wlassits utcára néző homlokzattal a Keszthely-gráci út és Horthy térig meghosszabbítandó Pázmány Péter utca kereszteződésében az Erzsébet királyné utca újonnan megépített részén, Briglevics Károly dr. és társai tulajdonát képező telken a Kert utca és Rákóczi utca sarkán, a Ritscher- és Fürst-féle házak helyén a tűzellőlaktanya melletti üres téren, ahol cirkuszi előadásokat szoktak tartani a közkórház és a Festetics utca közötti gesztenyefasorral szegélyezett utcában a Baross ligetben a kisegítő kórházépület helyén, e megoldás esetén a kórház részére új helyről kellene gondoskodni a pénzügyi palota jelenlegi épületét alakítanák át és bővítenék ki a Spiegel-ház területével a Petőfi utca és Erzsébet királyné utca sarkán, az erre a célra már megvásárolt telken a Rózsa ligetben felmerült az is, hogy a város valamely pontján vásároljanak fel régi düledező házakat és ott épüljön fel a pénzügyi palota.

Az első gondolat bizonyult a legjobbnak

A Zalamegyei újság 1937. október 9-ei száma beszámolt róla, hogy a megszületett a döntés, miszerint az új zalaegerszegi pénzügyi palotát a város által évekkel ezelőtt erre a célra megvásárolt telken, az Erzsébet királyné utca és Petőfi utca sarkán építik fel. A főhomlokzattal a polgári fiúiskola felé néző épület kétemeletes, középen háromemeletes lesz és nem „L”, hanem „H” alakban épül.