2 órája
A cirkusz helyére is kerülhetett volna a mai Megyeháza, nagy vitát váltott ki, hová épüljön (galéria)
1937-ben a zalaegerszegi új pénzügyi palota elhelyezésének kérdése nemcsak a hivatalos köröket, de a közvéleményt is hosszú ideje foglalkoztatta. Ez a mai Megyeháza épülete, amely számos más helyre is kerülhetett volna, a bőség zavarával küldöttek a helyszín kiválasztását illetően.
A zalaegerszegi megyeháza pénzügyi palotának épült
Fotó: Pezzetta Umberto
A pénzügyminiszteri szakértő szemléje után a város vezetősége nyilvánosságra hozta a mai megyeházaként működő épület létrehozásához szóba jöhető építési területeket, ezeket a Zalamegyei Újság 1937. február 23-ai számában ismertették és véleményezésre bocsátották a városlakóknak a 14 lehetséges helyszínt felsorolva.
A megyeháza elődje: 14 helyszín közül választottak
- A Deák téren (piactér) kétemeletes magasságban
- a plébánia épülete mögött, részben az Alsó utcai és Madách utcai lebontásra ítélt ház helyén
- a Várkör és a Batthyány utca között, a Vármegyei Bank tulajdonát képező telken, illetve Árvay László ügyvéd házának helyén
- a Petőfi utca kinyitására váró részén, a Wlassits utcára néző homlokzattal
- a Keszthely-gráci út és Horthy térig meghosszabbítandó Pázmány Péter utca kereszteződésében
- az Erzsébet királyné utca újonnan megépített részén, Briglevics Károly dr. és társai tulajdonát képező telken
- a Kert utca és Rákóczi utca sarkán, a Ritscher- és Fürst-féle házak helyén
- a tűzellőlaktanya melletti üres téren, ahol cirkuszi előadásokat szoktak tartani
- a közkórház és a Festetics utca közötti gesztenyefasorral szegélyezett utcában
- a Baross ligetben a kisegítő kórházépület helyén, e megoldás esetén a kórház részére új helyről kellene gondoskodni
- a pénzügyi palota jelenlegi épületét alakítanák át és bővítenék ki a Spiegel-ház területével
- a Petőfi utca és Erzsébet királyné utca sarkán, az erre a célra már megvásárolt telken
- a Rózsa ligetben
- felmerült az is, hogy a város valamely pontján vásároljanak fel régi düledező házakat és ott épüljön fel a pénzügyi palota.
Az első gondolat bizonyult a legjobbnak
A Zalamegyei újság 1937. október 9-ei száma beszámolt róla, hogy a megszületett a döntés, miszerint az új zalaegerszegi pénzügyi palotát a város által évekkel ezelőtt erre a célra megvásárolt telken, az Erzsébet királyné utca és Petőfi utca sarkán építik fel. A főhomlokzattal a polgári fiúiskola felé néző épület kétemeletes, középen háromemeletes lesz és nem „L”, hanem „H” alakban épül.
A pénzügyi palota bokrétaünnepségét 1939. december 18-án tartották meg, melyen megjelent vitéz Teleki Béla gróf főispán, dr. Brand Sándor alispán, Várkony Rezső pénzügyigazgató, vitéz dr. Tamásy István polgármester, a pénzügyminisztérium képviseletében dr. Rátz Gyula miniszteri titkár, Schadl Andor miniszteri főmérnök, Halászy Jenő tervező építész, Temesváry Oszkár ellenőrző mérnök, Horváth István ipartestületi, Fangler Gyula kereskedelmi köri elnök. Sturm Frigyes vállalkozó üdvözlő beszéde után Barát Lajos a munkások nevében mondott beszédet. Az ünnepség után a vállalkozó megvendégelte a munkásokat, a pénzügyminisztérium pedig egynapi keresetnek megfelelő jutalmat adott át az építkezésen résztvevőknek.
Képgalériánkban Pezzetta Umberto fotói a megyeháza épületéről.
A zalaegerszegi pénzügyi palota (a mai Megyeháza) építéseFotók: Pezzetta Umberto