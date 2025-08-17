augusztus 17., vasárnap

Újra szárnyalhat

2 órája

Megmentették az egerészölyvet – zalai természetvédők újra akcióban

Címkék#állatmentés#egerészölyv#természet

Elkötelezett természet- és állatvédők megmentettek egy egerészölyvet. Erről a hévízi Petróczi Edit számolt be közösségi oldalán.

Péter B. Árpád

Mint írta, köszönet illeti Fényes Gyulát, aki észrevette a sérült madarat, és mindent félredobva sietett a megmentésére. Az állat a madármentőkhöz került, akik ellátták, s így minden esély megvan arra, hogy hamarosan újra szárnyalhat az égen. 

ölyv
Az egerészölyv méltóságteljes madár, a most megmentett egyed is ilyen lesz hamarosan
Forrás: Illusztráció / Facebook, Petróczi Edit

Petróczi Edit figyelmeztetett: "Ha sérült madarat látsz, simán kézzel ne kíséreld meg megfogni, nagy sérülést tud okozni a karmaival. Egy törölközőt vagy pokrócot kell rádobni, és azzal együtt emelni fel. Ha a szeme el van takarva, a madár mozdulatlan marad. Így tudod eljuttatni a legközelebbi madármentő állomásig."

 

