2 órája
Megmentették az egerészölyvet – zalai természetvédők újra akcióban
Elkötelezett természet- és állatvédők megmentettek egy egerészölyvet. Erről a hévízi Petróczi Edit számolt be közösségi oldalán.
Mint írta, köszönet illeti Fényes Gyulát, aki észrevette a sérült madarat, és mindent félredobva sietett a megmentésére. Az állat a madármentőkhöz került, akik ellátták, s így minden esély megvan arra, hogy hamarosan újra szárnyalhat az égen.
Petróczi Edit figyelmeztetett: "Ha sérült madarat látsz, simán kézzel ne kíséreld meg megfogni, nagy sérülést tud okozni a karmaival. Egy törölközőt vagy pokrócot kell rádobni, és azzal együtt emelni fel. Ha a szeme el van takarva, a madár mozdulatlan marad. Így tudod eljuttatni a legközelebbi madármentő állomásig."