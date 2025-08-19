Már meg sem lepődünk: ma sem érkezett meg egy vonat Zalába

Műszaki okok miatt kimaradt egy személyszállító vonat kedd délután a Vasvár és Zalaegerszeg közötti vasúti közlekedésből. A GySEV Zrt. először azt közölte, hogy a Vasvár állomásról 15.11 órakor induló, Zalaegerszeg állomásig közlekedő szerelvény helyett vonatpótló autóbusz szervezése van folyamatban. Később újabb közleményt adtak ki, amely már arról szólt, hogy ez a járat a teljes útvonalon lemondásra került, az utasokat ezért a Vasvárról szűk egy órával később, 16.06 órakor induló vonatra irányították át, amely így a mai napon Zalaszentiván helyett Zalaegerszegig közlekedik. A GySEV Zrt. augusztusban több alkalommal is jelezte, hogy különböző műszaki okok miatt nem tudott vonatokat indítani a zalai vonalakon.