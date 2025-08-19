augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendkívüli vasúti közlekedés

1 órája

Már meg sem lepődünk: ma sem érkezett meg egy vonat Zalába

Címkék#GYSEV Zrt.#vonat#autóbusz#szerelvény

Gyuricza Ferenc
Már meg sem lepődünk: ma sem érkezett meg egy vonat Zalába

Illusztráció

Forrás: GYSEV

Műszaki okok miatt kimaradt egy személyszállító vonat kedd délután a Vasvár és Zalaegerszeg közötti vasúti közlekedésből. A GySEV Zrt. először azt közölte, hogy a Vasvár állomásról 15.11 órakor induló, Zalaegerszeg állomásig közlekedő szerelvény helyett vonatpótló autóbusz szervezése van folyamatban. Később újabb közleményt adtak ki, amely már arról szólt, hogy ez a járat a teljes útvonalon lemondásra került, az utasokat ezért a Vasvárról szűk egy órával később, 16.06 órakor induló vonatra irányították át, amely így a mai napon Zalaszentiván helyett Zalaegerszegig közlekedik. A GySEV Zrt. augusztusban több alkalommal is jelezte, hogy különböző műszaki okok miatt nem tudott vonatokat indítani a zalai vonalakon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu