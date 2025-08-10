augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyári program

1 órája

Piknik kaszaházi módra: árnyas fák alatt jóga és chikung, mozgás után finom gulyás (galéria, videó)

Címkék#piknik#jóga#zalaegerszeg

Harmadik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen szombaton a kaszaházi városrész családias programját. A Malom-tavi piknik a mozgás örömének népszerűsítése és a közösségépítés jegyében telt. A lelkes főzőcsapatoknak köszönhetően pedig a látogatók sem maradtak éhen az árnyas fák ölelésében.

Mozsár Eszter
Piknik kaszaházi módra: árnyas fák alatt jóga és chikung, mozgás után finom gulyás (galéria, videó)

Méhes Béla tősgyökeres kaszaházi, nagyon örül, hogy a Malom-tavi piknik összehozza az embereket.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A néhány éve megszépült környezet szinte hívogat a hasonló rendezvények megtartására. A nagy melegben jó esetben nincs kedve enni az embernek, ám a ropogós lángos, az ízes palacsinta és a gulyás, valamint a finom házi szörpök mégis meghozták az étvágyat, s arra öszötöztek, hogy jóízűen beszélgessünk, megpihenjük az árnyékban. Major Gyula és felesége, akik tősgyökeres kaszaháziak, segítőikkel sütötték a lángost és a palacsintát. Mellettük Béry András és felsége disznópörköltet készített, minden évben szívesen vállalják a vendéglátást. Méhes Béla 1952 óta él Kaszaházán, édesapja volt a főmolnár a tó melletti malomban. Nagyon örül, hogy ezzel a programmal az itt lakók jobban megismerhetik egymást. Nála a nagy kondérban babgulyás főtt. A Malom-tavi piknik szervezői  a sportolást is népszerűsítették szombaton.

Malom-tavi piknik
A Malom-tavi piknik a mozgás öröméről is szól. Darab Ferenc chikung gyakorlatokat mutatott be. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Malom-tavi piknik összehozza és egészségesen tartja a generációkat

Darab Ferenc, a zalaegerszegi Belső Utak Iskolája Harcművészeti Egyesület vezetője ottjártunkkor éppen az ötezer éves keleti mozgásrendszert ismertette meg a jelentkezőkkel. A chikung a belső erővel való munkát jelenti, főleg egészségmegőrző szerepe van. Az emberi testben áramló energiát, a „chi”-t harmonizálja és erősíti a mozgássorozat. Az iskola a fiataloknak inkább a kungfu és tai chi edzéseket ajánlja, az idősebb generáció a chikung gyakorlatokkal őrizheti meg fittségét. Akinek pedig kedve tartotta, Bodrogi Boglárka (Bogi Yoga Stúdió) vezetésével jógázhatott, illetve kérhetett hangfürdőt. A tó másik felén a Zalai Spártaiak Egyesület alakított ki akadálypályát a mozogni vágyóknak.

 

Malom-tavi piknik Kaszaházán

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu