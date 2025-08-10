Piknik kaszaházi módra: árnyas fák alatt jóga és chikung, mozgás után finom gulyás (galéria, videó)

A néhány éve megszépült környezet szinte hívogat a hasonló rendezvények megtartására. A nagy melegben jó esetben nincs kedve enni az embernek, ám a ropogós lángos, az ízes palacsinta és a gulyás, valamint a finom házi szörpök mégis meghozták az étvágyat, s arra öszötöztek, hogy jóízűen beszélgessünk, megpihenjük az árnyékban. Major Gyula és felesége, akik tősgyökeres kaszaháziak, segítőikkel sütötték a lángost és a palacsintát. Mellettük Béry András és felsége disznópörköltet készített, minden évben szívesen vállalják a vendéglátást. Méhes Béla 1952 óta él Kaszaházán, édesapja volt a főmolnár a tó melletti malomban. Nagyon örül, hogy ezzel a programmal az itt lakók jobban megismerhetik egymást. Nála a nagy kondérban babgulyás főtt. A Malom-tavi piknik szervezői a sportolást is népszerűsítették szombaton.

A Malom-tavi piknik a mozgás öröméről is szól. Darab Ferenc chikung gyakorlatokat mutatott be.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Malom-tavi piknik összehozza és egészségesen tartja a generációkat

Darab Ferenc, a zalaegerszegi Belső Utak Iskolája Harcművészeti Egyesület vezetője ottjártunkkor éppen az ötezer éves keleti mozgásrendszert ismertette meg a jelentkezőkkel. A chikung a belső erővel való munkát jelenti, főleg egészségmegőrző szerepe van. Az emberi testben áramló energiát, a „chi”-t harmonizálja és erősíti a mozgássorozat. Az iskola a fiataloknak inkább a kungfu és tai chi edzéseket ajánlja, az idősebb generáció a chikung gyakorlatokkal őrizheti meg fittségét. Akinek pedig kedve tartotta, Bodrogi Boglárka (Bogi Yoga Stúdió) vezetésével jógázhatott, illetve kérhetett hangfürdőt. A tó másik felén a Zalai Spártaiak Egyesület alakított ki akadálypályát a mozogni vágyóknak.