Őrült TikTok kihívások tartják lázban a fiatalokat, sok közülük életveszélyes

Lugosi Alexandra szomorúan megállapította: az adrenalinlöketet ma már nem a sport adja meg a fiataloknak, hanem az, hogy teljesítenek egy feladatot. Nem is maga a kihívásnak a teljesítése adja meg a jó érzést, hanem az, hogy ezt a tartalmat minél többen megnézzék. Vagyis a nézettség és az azok általi visszacsatolások adják azt az érzetet: jó vagyok!

Lugosi Alexandra szerint a fiataloknak vissza kellene találniuk a helyes útra

Fotó: ZH

Okostelefon nélkül lehetetlen élni?

– A környezetünkben a fiatalok okostelefon és videóhasználat nélkül képtelenek leélni az életüket – folytatta a szakember. – Álladóan előtérben vannak a digitális kütyük, hogy azonnal reagálhassanak mindenre. Az élőzések, vagyis a "live" TikTok videók nagy nézettséget jelentenek, hiszen azonnali impulzív cselekedetek hoznak még több nézőt. Annál menőbb valaki, minél veszélyesebb dolgokat tesz meg. Sokkal szabadabbak a mai fiatalok, nincsenek korlátozva és kontrollálva, hogy milyen tartalmakat jelenítenek meg magukról. Nincsen meg bennük a realitás érzék és gyakran fék sem, elszabadulnak.

Az iskoláknak is feladatuk van Lugosi Alexandra szerint

Fotó: ZH

Hol vannak az értékek?

Szerinte régen azzal tűnt ki a gyermek a többiek közül, ha nyert egy tanulmányi versenyt, vagy sportviadalt. Manapság pedig azzal, hogy mennyien követik a TikTok vagy épp az Instagram csatornán. A gyerekek azzal sincsenek tisztában, hogy bizonyos kihívás videóját ki és milyen vágóprogrammal kezelte később, mennyi felvételből áll a tökéletesnek gondolt mozdulat.

Életveszélynek vannak kitéve

– Régebben a videók tartalmában szerepelt: "ebben a tevékenységben való részvétel sérüléshez vezethet" – fogalmazott Lugosi Alexandra. – Ez a fajta figyelmeztetés most nem minden videóban szerepel és ez óriási hiba. Jobban fel kellene hívni a figyelmet a veszélyekre, jelezni a felvételeken, hogy ami történik az egészségre káros lehet. Érdemes lenne leülni a tartalomgyártókkal és beszélni velük az internetről, azok veszélyeiről. Mi van a kamera mögött, mi a valóság? Az iskolákban pedig jó lenne, ha a tanulók tanulnának az önbizalomról és annak fejlesztési lehetőségeiről. Az is remek lenne, ha az értékek végre újra a helyükre kerülnének. Vagyis, hogy két perc hírnév nem számít, helyette a tanulásra, a valódi sportteljesítményekre kell koncentrálni, hiszen azokkal valóban ki lehet tűnni a tömegből. Talán az influenszerek bevonásával lehetne változtatni ezen a helyzeten, de addig még hosszú út vezet.