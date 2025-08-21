27 perce
Őrült TikTok kihívások tartják lázban a fiatalokat, sok közülük életveszélyes
A magyar TikTok letöltése megváltoztatta sokak eddigi életét. A legnézettebb magyar TikTok videók kétségtelenül a kihívások teljesítése. Sajnos a fiatalokat az sem zavarja, hogy a legnézettebb TikTok videók között, sok veszélyes, halálos Tik-Tok kihívás terjed. A nagykanizsai Lugosi Alexandra, klinikai szakpszichológus szerint itt az idő cselekedni és megállítani a folyamatot.
A magyar TikTok csatornára is begyűrűztek a különféle kihívások, hiszen külföldről megállíthatatlanul terjednek az interneten. Az elmúlt hónapokban az borzolta a kedélyeket, amikor egy 36 éves nő egy TikTok-kihívás miatt gyújtotta fel a pólóját, de nem tudta eloltani azt és belehalt az égési sérülésekbe. Annyi a TikTok-kihívás, amit szinte lehetetlen követni. Sokan akár az egészségükkel képesek játszani, hogy másoknak megfeleljenek és ne maradjanak szégyenben. Ilyen volt a fahéj-kihívás, amikor egy evőkanál őrölt fahéjat kellett lenyelni. Már az ötlet is abszurd, hiszen a por belélegzése tüdőgyulladást okozhat és fulladással járhat.
Magyar TikTok: őrült videók
A legújabb TikTok-kihívások közül kettő egészen abszurd. Arcmaszkos fiataloknak idegen ajtókat kell rugdosniuk és ezt videóra kell venniük. A másik Nicki Minaj Stiletto Challenge az idei nyár egyik legnépszerűbb és legveszélyesebb TikTok-kihívása. A résztvevők különböző tárgyakon próbálnak egyensúlyozni magas sarkú cipőben, miközben utánozzák Nicki Minaj énekesnő emlékezetes pózát a 2013-as High School című videóklipjéből. Egy nő már megsérült, hiszen olyan rosszul esett, hogy eltörött a csigolyája – vagyis ezt is mihamarabb be kellene fejezni.
Beszippantott mindenkit
Azonban Lugosi Alexandra, klinikai szakpszichológus szerint a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen fiatalokat és idősebbeket egyaránt beszippantott már a TikTok világa és máshova kerültek a hangsúlyok.
Külsőségek helyett érdemes felfedezni a belső értékeket
A nézettség motiválja a fiatalokat
– A praxisomban is azt veszem észre, hogy a fiatalok az influenszer elfoglaltság felé veszik az irányt és a jövőjüket is kizárólag a virtuális térben képzelik el – mondta. – A legnagyobb kérdésük: mennyi követő után fizet a TikTok? A gyors meggazdagodás és annak elérése lesz a céljuk, illetve a legjobban a nézettség motiválja a fiatalokat. Nagyon fontos nekik, hogy miként értékelik őket mások, kik, mit gondolnak róluk. A TikTok, Instagram és más felületek éppen ezt erősítik bennük. Mostanra már sok fiatal úgy éli az életét, ahogy mások szerint jó, s ezek a kihívások is azért kerültek előtérbe, mert így tűnhetnek ki a tömegből. Vagy épp néhány teljesítésével akár csatlakozhat olyan társasághoz, ahol az adott fiatalt elismerik azért, megtett, elvégzett valamilyen kihívást.
Lugosi Alexandra szomorúan megállapította: az adrenalinlöketet ma már nem a sport adja meg a fiataloknak, hanem az, hogy teljesítenek egy feladatot. Nem is maga a kihívásnak a teljesítése adja meg a jó érzést, hanem az, hogy ezt a tartalmat minél többen megnézzék. Vagyis a nézettség és az azok általi visszacsatolások adják azt az érzetet: jó vagyok!
Okostelefon nélkül lehetetlen élni?
– A környezetünkben a fiatalok okostelefon és videóhasználat nélkül képtelenek leélni az életüket – folytatta a szakember. – Álladóan előtérben vannak a digitális kütyük, hogy azonnal reagálhassanak mindenre. Az élőzések, vagyis a "live" TikTok videók nagy nézettséget jelentenek, hiszen azonnali impulzív cselekedetek hoznak még több nézőt. Annál menőbb valaki, minél veszélyesebb dolgokat tesz meg. Sokkal szabadabbak a mai fiatalok, nincsenek korlátozva és kontrollálva, hogy milyen tartalmakat jelenítenek meg magukról. Nincsen meg bennük a realitás érzék és gyakran fék sem, elszabadulnak.
Hol vannak az értékek?
Szerinte régen azzal tűnt ki a gyermek a többiek közül, ha nyert egy tanulmányi versenyt, vagy sportviadalt. Manapság pedig azzal, hogy mennyien követik a TikTok vagy épp az Instagram csatornán. A gyerekek azzal sincsenek tisztában, hogy bizonyos kihívás videóját ki és milyen vágóprogrammal kezelte később, mennyi felvételből áll a tökéletesnek gondolt mozdulat.
Életveszélynek vannak kitéve
– Régebben a videók tartalmában szerepelt: "ebben a tevékenységben való részvétel sérüléshez vezethet" – fogalmazott Lugosi Alexandra. – Ez a fajta figyelmeztetés most nem minden videóban szerepel és ez óriási hiba. Jobban fel kellene hívni a figyelmet a veszélyekre, jelezni a felvételeken, hogy ami történik az egészségre káros lehet. Érdemes lenne leülni a tartalomgyártókkal és beszélni velük az internetről, azok veszélyeiről. Mi van a kamera mögött, mi a valóság? Az iskolákban pedig jó lenne, ha a tanulók tanulnának az önbizalomról és annak fejlesztési lehetőségeiről. Az is remek lenne, ha az értékek végre újra a helyükre kerülnének. Vagyis, hogy két perc hírnév nem számít, helyette a tanulásra, a valódi sportteljesítményekre kell koncentrálni, hiszen azokkal valóban ki lehet tűnni a tömegből. Talán az influenszerek bevonásával lehetne változtatni ezen a helyzeten, de addig még hosszú út vezet.
