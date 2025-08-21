augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiatalok

27 perce

Őrült TikTok kihívások tartják lázban a fiatalokat, sok közülük életveszélyes

Címkék#influenszer#Lugosi Alexandra#TikTok#veszély

A magyar TikTok letöltése megváltoztatta sokak eddigi életét. A legnézettebb magyar TikTok videók kétségtelenül a kihívások teljesítése. Sajnos a fiatalokat az sem zavarja, hogy a legnézettebb TikTok videók között, sok veszélyes, halálos Tik-Tok kihívás terjed. A nagykanizsai Lugosi Alexandra, klinikai szakpszichológus szerint itt az idő cselekedni és megállítani a folyamatot.

Benedek Bálint

A magyar TikTok csatornára is begyűrűztek a különféle kihívások, hiszen külföldről megállíthatatlanul terjednek az interneten. Az elmúlt hónapokban az borzolta a kedélyeket, amikor egy 36 éves nő egy TikTok-kihívás miatt gyújtotta fel a pólóját, de nem tudta eloltani azt és belehalt az égési sérülésekbe. Annyi a TikTok-kihívás, amit szinte lehetetlen követni. Sokan akár az egészségükkel képesek játszani, hogy másoknak megfeleljenek és ne maradjanak szégyenben. Ilyen volt a fahéj-kihívás, amikor egy evőkanál őrölt fahéjat kellett lenyelni. Már az ötlet is abszurd, hiszen a por belélegzése tüdőgyulladást okozhat és fulladással járhat.

magyar TikTok
A magyar TikTok megjelenésével megérkeztek az őrült kihívások is. Az új, Nicki Minaj-kihívás
Fotó: Szakony Attila

Magyar TikTok: őrült videók

A legújabb TikTok-kihívások közül kettő egészen abszurd. Arcmaszkos fiataloknak idegen ajtókat kell rugdosniuk és ezt videóra kell venniük. A másik Nicki Minaj Stiletto Challenge az idei nyár egyik legnépszerűbb és legveszélyesebb TikTok-kihívása. A résztvevők különböző tárgyakon próbálnak egyensúlyozni magas sarkú cipőben, miközben utánozzák Nicki Minaj énekesnő emlékezetes pózát a 2013-as High School című videóklipjéből. Egy nő már megsérült, hiszen olyan rosszul esett, hogy eltörött a csigolyája – vagyis ezt is mihamarabb be kellene fejezni.

Beszippantott mindenkit

Azonban Lugosi Alexandra, klinikai szakpszichológus szerint a helyzet nem ilyen egyszerű, hiszen fiatalokat és idősebbeket egyaránt beszippantott már a TikTok világa és máshova kerültek a hangsúlyok.

A nézettség motiválja a fiatalokat

– A praxisomban is azt veszem észre, hogy a fiatalok az influenszer elfoglaltság felé veszik az irányt és a jövőjüket is kizárólag a virtuális térben képzelik el – mondta. – A legnagyobb kérdésük: mennyi követő után fizet a TikTok? A gyors meggazdagodás és annak elérése lesz a céljuk, illetve a legjobban a nézettség motiválja a fiatalokat. Nagyon fontos nekik, hogy miként értékelik őket mások, kik, mit gondolnak róluk. A TikTok, Instagram és más felületek éppen ezt erősítik bennük. Mostanra már sok fiatal úgy éli az életét, ahogy mások szerint jó, s ezek a kihívások is azért kerültek előtérbe, mert így tűnhetnek ki a tömegből. Vagy épp néhány teljesítésével akár csatlakozhat olyan társasághoz, ahol az adott fiatalt elismerik azért, megtett, elvégzett valamilyen kihívást.

Lugosi Alexandra szomorúan megállapította: az adrenalinlöketet ma már nem a sport adja meg a fiataloknak, hanem az, hogy teljesítenek egy feladatot. Nem is maga a kihívásnak a teljesítése adja meg a jó érzést, hanem az, hogy ezt a tartalmat minél többen megnézzék. Vagyis a nézettség és az azok általi visszacsatolások adják azt az érzetet: jó vagyok!

magyar TikTok
Lugosi Alexandra szerint a fiataloknak vissza kellene találniuk a helyes útra
Fotó: ZH

Okostelefon nélkül lehetetlen élni?

– A környezetünkben a fiatalok okostelefon és videóhasználat nélkül képtelenek leélni az életüket – folytatta a szakember. – Álladóan előtérben vannak a digitális kütyük, hogy azonnal reagálhassanak mindenre. Az élőzések, vagyis a "live" TikTok videók nagy nézettséget jelentenek, hiszen azonnali impulzív cselekedetek hoznak még több nézőt. Annál menőbb valaki, minél veszélyesebb dolgokat tesz meg. Sokkal szabadabbak a mai fiatalok, nincsenek korlátozva és kontrollálva, hogy milyen tartalmakat jelenítenek meg magukról. Nincsen meg bennük a realitás érzék és gyakran fék sem, elszabadulnak.

magyar TikTok
Az iskoláknak is feladatuk van Lugosi Alexandra szerint
Fotó: ZH

Hol vannak az értékek?

Szerinte régen azzal tűnt ki a gyermek a többiek közül, ha nyert egy tanulmányi versenyt, vagy sportviadalt. Manapság pedig azzal, hogy mennyien követik a TikTok vagy épp az Instagram csatornán. A gyerekek azzal sincsenek tisztában, hogy bizonyos kihívás videóját ki és milyen vágóprogrammal kezelte később, mennyi felvételből áll a tökéletesnek gondolt mozdulat.

Életveszélynek vannak kitéve

– Régebben a videók tartalmában szerepelt: "ebben a tevékenységben való részvétel sérüléshez vezethet" – fogalmazott Lugosi Alexandra. – Ez a fajta figyelmeztetés most nem minden videóban szerepel és ez óriási hiba. Jobban fel kellene hívni a figyelmet a veszélyekre, jelezni a felvételeken, hogy ami történik az egészségre káros lehet. Érdemes lenne leülni a tartalomgyártókkal és beszélni velük az internetről, azok veszélyeiről. Mi van a kamera mögött, mi a valóság? Az iskolákban pedig jó lenne, ha a tanulók tanulnának az önbizalomról és annak fejlesztési lehetőségeiről. Az is remek lenne, ha az értékek végre újra a helyükre kerülnének. Vagyis, hogy két perc hírnév nem számít, helyette a tanulásra, a valódi sportteljesítményekre kell koncentrálni, hiszen azokkal valóban ki lehet tűnni a tömegből. Talán az influenszerek bevonásával lehetne változtatni ezen a helyzeten, de addig még hosszú út vezet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu