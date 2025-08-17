augusztus 17., vasárnap

Rendőrség: nem történt bűncselekmény 

2 órája

Tényleg megmérgezték a zalai gazda állatait a tiszások látogatása után? Cáfolta a rendőrség Magyar Péter állítását

A Tisza Párt elnöke nem először állítja bizonyítékok nélkül azt, hogy kormánypárti emberek megfélemlítik az országjáró programjának résztvevőit. Most egy zalai esetről derült ki: nem mondott igazat Magyar Péter.

Zaol.hu

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán - több más, hasonló példa között - azt állította: a tiszások látogatása után valaki megmérgezte egy zalai gazda állatait. A Tisza Párt elnöke ezzel is azt a narratívát igyekezett alátámasztani, miszerint vegzálják a támogatóit, és mindez a kormány műve. A korábbi paranoid állításokat is lajstromba gyűjtő hírportál a zalai esetről megkérdezte a rendőrséget, és a válaszból kitűnik: nem történt bűncselekmény.

Magyar Péter állítását semmi nem bizonyítja, valójában nem történt bűncselekmény
Forrás: Facebook

A Magyar Nemzet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság válasza alapján azt írja cikkében: a hatóság közlése szerint az említett állatmérgezéssel összefüggésben 2025. augusztus 4-én érkezett bejelentés a rendőrségre, a Keszthelyi Rendőrkapitányság ugyanakkor a feljelentést bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította.

Azaz a lap megállapítása szerint ismét kiderült, hogy Magyar Péter hazudott.

További részletek a Magyar Nemzet írásában.

 

 

