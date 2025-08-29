Megállítani az időt – egyedi hátteres szelfik is készülhetnek

„Ami 1840-ben még csodaszámba ment, ma már a zsebünkben lapul. A fotográfia hőskorától napjaink digitális pillanatain át ugyanaz hajt bennünket: megállítani az időt egy kép erejéig. Most szombaton Te is részese lehetsz ennek az időutazásnak” – írják a mentők. Budapesten, a Városligeti mentőnapon a Memoring csapata egy különleges, kamerával felszerelt telefonos vendégkönyvvel készül szombaton, így a látogatók személyes videóüzenetet hagyhatnak az életmentőknek, vagy egyedi hátteres szelfit készíthetnek.