55 perce
Megállítani az időt – egyedi hátteres szelfik is készülhetnek
Augusztus 29-e a magyar fotográfia napja, ugyanis ezen a napon 1840. augusztus 29-én Vállas Antal matematikus, fizikus és földrajztudós a Magyar Tudós Társaság ülésén bemutatta a fényképezés, a dagerrotípia készítésének módját. Minderről az Országos Mentőszolgálat emlékezett meg közösségi oldalán.
A mentőknek üzenetet hagyhatunk.
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook
Fotó: Lilla Kecskés
„Ami 1840-ben még csodaszámba ment, ma már a zsebünkben lapul. A fotográfia hőskorától napjaink digitális pillanatain át ugyanaz hajt bennünket: megállítani az időt egy kép erejéig. Most szombaton Te is részese lehetsz ennek az időutazásnak” – írják a mentők. Budapesten, a Városligeti mentőnapon a Memoring csapata egy különleges, kamerával felszerelt telefonos vendégkönyvvel készül szombaton, így a látogatók személyes videóüzenetet hagyhatnak az életmentőknek, vagy egyedi hátteres szelfit készíthetnek.