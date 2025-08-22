Az egyik legrangosabb magyar állami kitüntetést kapta a muravidéki művelődésszervező

A kitüntetés átadására augusztus 20-án, Lendván, a magyar főkonzulátusok került sor. A Magyar Arany Érdemkeresztet dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízásából dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó nyújtotta át Kepe Kocon Lilinek.

Kepe Kocon Lili Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült

Fotó: Gyuricza Ferenc

Magyar Arany Érdemkereszt a szakmai munka elismeréseként

Kepe Kocin Lili alapító munkatársa a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek. Annak a széles körű művelődésszervezői és kulturális tevékenységet végző intézménynek, amely több mint 30 évvel ezelőtt, 1994-ben elsőként jött létre a Kárpát-medencei külhoni magyar területen, s amely ily’ módon példaként szolgált a környező országokban kisebbségben élő magyarok számára. Az intézmény első számú célja a muravidéki magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységének fejlesztése, az egyetemes magyar kulturális értékek megőrzése és népszerűsítése. Sokrétű feladatkörükbe tartozik a kulturális programok szervezése, a magyar nemzeti közösség nemzeti öntudatának erősítése, az erre irányuló kutatómunkák irányítása. Kepe Kocon Lili 2008-ban, az alapító igazgató, dr. Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselővé választása után vette át a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmai irányítását, s mintegy tíz éven keresztül vezette azt. Jelenleg szakmai munkatársként dolgozik az intézményben. A Magyar Arany Érdemkereszttel fáradhatatlan közösségépítő, anyanyelvápoló és a muravidéki magyar kulturális örökség megőrzésére irányuló munkáját ismerték el.