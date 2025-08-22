augusztus 22., péntek

Az egyik legrangosabb magyar állami kitüntetést kapta a muravidéki művelődésszervező

Címkék#művelődésszervező#állami kitüntetés#Magyar Arany Érdemkereszt#Muravidék#kitüntetés

Az államalapítás ünnepe alkalmából az egyik legrangosabb magyar állami elismerést vehette át a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet munkatársa, korábbi igazgatója. Kepe Kocon Lili a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Gyuricza Ferenc

A kitüntetés átadására augusztus 20-án, Lendván, a magyar főkonzulátusok került sor. A Magyar Arany Érdemkeresztet dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízásából dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó nyújtotta át Kepe Kocon Lilinek. 

Kepe Kocon Lili Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült
Kepe Kocon Lili Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült
Fotó: Gyuricza Ferenc

Magyar Arany Érdemkereszt a szakmai munka elismeréseként

Kepe Kocin Lili alapító munkatársa a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek. Annak a széles körű művelődésszervezői és kulturális tevékenységet végző intézménynek, amely több mint 30 évvel ezelőtt, 1994-ben elsőként jött létre a Kárpát-medencei külhoni magyar területen, s amely ily’ módon példaként szolgált a környező országokban kisebbségben élő magyarok számára. Az intézmény első számú célja a muravidéki magyar nemzeti közösség kulturális tevékenységének fejlesztése, az egyetemes magyar kulturális értékek megőrzése és népszerűsítése. Sokrétű feladatkörükbe tartozik a kulturális programok szervezése, a magyar nemzeti közösség nemzeti öntudatának erősítése, az erre irányuló kutatómunkák irányítása. Kepe Kocon Lili 2008-ban, az alapító igazgató, dr. Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselővé választása után vette át a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szakmai irányítását, s mintegy tíz éven keresztül vezette azt. Jelenleg szakmai munkatársként dolgozik az intézményben. A Magyar Arany Érdemkereszttel fáradhatatlan közösségépítő, anyanyelvápoló és a muravidéki magyar kulturális örökség megőrzésére irányuló munkáját ismerték el. 

 

