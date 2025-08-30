37 perce
Burgenlandot is megjárta: két sikeres ballonindítás a Szőcei Csillagda mellől
Két nap, két ballon, két csapat – ugyanabból a kis őrségi faluból. Augusztus közepén a Szőcei Csillagda udvara vált a magyar magaslégköri kutatások központjává. Egymást követő napokon emelkedtek a levegőbe a szondák, hogy szembenézzenek a felső légkör rideg és izgalmas világával.
Burgenlandot is megjárt az egyik ballon.
Fotó: Hegyi Norbert
Odafent mínusz 60 foknál is hidegebb levegő, mindössze 5 mbar nyomás és erős UV-, valamint ionizáló sugárzás várta őket. Hegyi Norbert amatőrcsillagász, a Széchenyi Egyetem munkatársa küldte szerkesztőségünkbe a beszámolót, aki kulcsszerepet vállalt a ballon elindításában a Szőcei Csillagda "oltalmában".
Szőcei Csillagda: izgalmas út
„Derült, szélcsendes délelőtt volt, amikor 2025. augusztus 13-án a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium csapata összegyűlt a Szőcei Csillagda udvarán. A diákok fejlesztéseit Vámosi Flórián és testvére, Miksa segítették, az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. munkatársaiként. Az eseményen ott volt a gimnázium igazgatója, Vámosi László, valamint Tóth Zsombor András, aki szeptembertől már az Óbudai Egyetem hallgatója lesz.
A ballon alatt függő hasznos teher négy részből állt: egy ejtőernyőből, egy műszerekkel teli gömbből, alatta egy piros dodekaéderből és a fő szondamodulból. A rendszer több nyomkövetőt is tartalmazott, a ballon jeleit pedig még a csehországi Plzeň (Pilzen) mellett is fogták, mintegy 400 kilométeres távolságból (HA1NX-11 hívójellel). A fedélzeten Geiger-Müller-számláló mérte a sugárzást: az érték a földi háttér több mint huszonhétszeresére emelkedett. A szondában és annak külső részén növényi magmintákat is elhelyeztek. Ezeket jómagam és Barla Ferenc sugárfizikus, a Széchenyi Egyetem munkatársa vizsgálja majd, hogy az ionizáló sugárzás és a magaslégköri körülmények milyen genetikai változásokat idéznek elő, és ezek miként befolyásolják a csírázást és a növekedést a kontrollcsoporthoz képest.
Két óra a levegőben
A ballon 12:39-kor indult, két órát töltött a levegőben, 35.157 méteres magasságig emelkedett, majd Körmend mellett, egy erdőben landolt. A kamerák felvételein Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton és a Föld görbülete is felismerhető a nagy látószögű optika miatt enyhe torzítással.
Két nappal később ismét mozgalmas délelőtt köszöntött a csillagdára. Saját kutatócsoportom indította a ballont” – folytatta a beszámolót Hegyi Norbert. - „A hasznos teher három egységből állt: ejtőernyő, szürke dodekaéder és rózsaszín doboz. A szonda útja Ausztriáig tartott, és Güssingben (Németújvár), egy halastó partján ért földet éppen csak elkerülve a vízbe esést. Másodperceken múlt, hogy nem a tóba érkezett, hiszen gyakorlatilag egy kis félszigetre zuhant. Ha fél perccel előbb vagy később indult volna, akkor vizes lett volna a helyzet.
A segítők
Az indításban közreműködött Károly Lajos, a szőcei csillagvizsgáló vezetője és a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület (GAE) elnöke, valamint Edvi Balázs, keszthelyi rádióamatőr és villamosmérnök. A szonda fedélzetén nyomkövetők, adatrögzítők és magminták kaptak helyet. Utóbbiakat Barla Ferenc, a Széchenyi Egyetem sugárfizikusa vizsgálja majd: arra keres választ, hogyan hat a sugárzás a növényi magvak csírázására és növekedésére a földfelszínen maradt kontrollmintákhoz képest. A ballon 12:40-kor emelkedett a magasba, 14:33-kor landolt, és 33.625 méteres csúcsmagasságot ért el. A kamerafelvételeken torzítás nélkül rajzolódik ki az Őrség és Zala vármegye tája. Szőce, Zalalövő, az Őrségi Nemzeti Park, Szombathely és Körmend mellett a Balaton és a Föld görbülete is tisztán látható. A képsorokon feltűnik egy homályos holdnyugta, a landolás után pedig egy gólya került a kamera elé. A szondát végül a németújvári vár tövében találták meg.
Mindkét ballonrepülés sikeresen teljesítette kitűzött célját. A ballonok értékes tudományos adatokat és látványos felvételeket szolgáltattak a felső légkör szélsőséges körülményeiről” – zárta a beszámolót Hegyi Norbert.
A magaslégköri ballonok indításáról társportálunk, a vaol.hu is írt.