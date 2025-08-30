Burgenlandot is megjárta: két sikeres ballonindítás a Szőcei Csillagda mellől

Odafent mínusz 60 foknál is hidegebb levegő, mindössze 5 mbar nyomás és erős UV-, valamint ionizáló sugárzás várta őket. Hegyi Norbert amatőrcsillagász, a Széchenyi Egyetem munkatársa küldte szerkesztőségünkbe a beszámolót, aki kulcsszerepet vállalt a ballon elindításában a Szőcei Csillagda "oltalmában".

Szőcei Csillagda: izgalmas út

„Derült, szélcsendes délelőtt volt, amikor 2025. augusztus 13-án a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium csapata összegyűlt a Szőcei Csillagda udvarán. A diákok fejlesztéseit Vámosi Flórián és testvére, Miksa segítették, az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. munkatársaiként. Az eseményen ott volt a gimnázium igazgatója, Vámosi László, valamint Tóth Zsombor András, aki szeptembertől már az Óbudai Egyetem hallgatója lesz.

A ballon alatt függő hasznos teher négy részből állt: egy ejtőernyőből, egy műszerekkel teli gömbből, alatta egy piros dodekaéderből és a fő szondamodulból. A rendszer több nyomkövetőt is tartalmazott, a ballon jeleit pedig még a csehországi Plzeň (Pilzen) mellett is fogták, mintegy 400 kilométeres távolságból (HA1NX-11 hívójellel). A fedélzeten Geiger-Müller-számláló mérte a sugárzást: az érték a földi háttér több mint huszonhétszeresére emelkedett. A szondában és annak külső részén növényi magmintákat is elhelyeztek. Ezeket jómagam és Barla Ferenc sugárfizikus, a Széchenyi Egyetem munkatársa vizsgálja majd, hogy az ionizáló sugárzás és a magaslégköri körülmények milyen genetikai változásokat idéznek elő, és ezek miként befolyásolják a csírázást és a növekedést a kontrollcsoporthoz képest.

Vamosi László és Vámosi Miksa szerelik a ballont a Szőcei Csillagda közelében

Fotó: Tóth Zsombor

Két óra a levegőben

A ballon 12:39-kor indult, két órát töltött a levegőben, 35.157 méteres magasságig emelkedett, majd Körmend mellett, egy erdőben landolt. A kamerák felvételein Szőce, Szombathely, Zalaegerszeg, a Balaton és a Föld görbülete is felismerhető a nagy látószögű optika miatt enyhe torzítással.

Két nappal később ismét mozgalmas délelőtt köszöntött a csillagdára. Saját kutatócsoportom indította a ballont” – folytatta a beszámolót Hegyi Norbert. - „A hasznos teher három egységből állt: ejtőernyő, szürke dodekaéder és rózsaszín doboz. A szonda útja Ausztriáig tartott, és Güssingben (Németújvár), egy halastó partján ért földet éppen csak elkerülve a vízbe esést. Másodperceken múlt, hogy nem a tóba érkezett, hiszen gyakorlatilag egy kis félszigetre zuhant. Ha fél perccel előbb vagy később indult volna, akkor vizes lett volna a helyzet.