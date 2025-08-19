Hatalmas megtiszteltetés: Lovagkereszttel jutalmazták a Balaton-kutató történészt

Az olvasók és ismerősök rengeteg gratulációval árasztották el Kovács Emőke közösségi oldalát, miután a kaposvári születésű történész közzétette, hogy állami kitüntetést vehetett át augusztus 20. alkalmából. Kovács Emőke tudományos és kulturális közösségépítő tevékenységéért Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést kapott a Néprajzi Múzeumban tartott pénteki ünnepségen.

Kovács Emőke, akinek több cikke jelent már meg a Zaol.hu-n és a Zalai Hírlap hasábjain is, a Tabi Városi Könyvtár vezetője, korábban a Gulag Emlékév szakmai vezetője, a BRTK Könyvtár korábbi igazgatója, híres és elismert Balaton kutató.

