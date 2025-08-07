37 perce
Még a föld is megremeg a dél-zalai településen, olyan programmal készülnek a hétvégére a helyiek
Helyi kezdeményezésként, a rockzenét kedvelő lakosok összefogásával indult útjára körülbelül egy évtizede az a dél-zalai programsorozat, amely ma már az országosan jegyzett események közé tartozik. Az idei liszói rockfesztivált szombaton tartják öt zenekar közreműködésével.
Az első liszói rockfesztivált civil kezdeményezésként azért szervezték meg helyi lakosok, hogy az országnak abban a régiójában, Dél-Zalában is legyen egy számottevő zenei esemény, amely amúgy rendre kimarad a hazai vérkeringésből, s ezáltal azok a lakosok is részesülhessen zenei élményből, akiknek nincs lehetősége távolabbi – akár nemzetközi – koncertekre vagy fesztiválokra elutazni. Az első alkalommal megrendezett fesztiválnak olyan sikere volt, ami a szervezőket egyértelműen a folytatásra ösztönözte, így Liszó mára az „országos rockzenei térképre” is felkerült, s ezáltal már a vonzereje is túlmutat a mikrotérségen.
Helyi és országos ismertségű zenekarok a liszói rockfesztiválon
Az alapító-főszervezők egyike, Milávecz László hírportálunknak elmondta: egyrészt örömmel látják, hogy országos ismertségű zenekarok is szívesen jönnek, jönnének Liszóba, ugyanakkor helyi szereplőknek is szeretnének fellépési lehetőséget biztosítani, a programot ennek okán minden évben a kettősség jegyében állítják össze. A műsort hagyományosan helyi fellépők nyitják és zárják. Ez évben a fesztiválnyitó fellépő a patinás hírű nagykanizsai punk-rocker Nyírfa Terror lesz, míg zárásként az ugyancsak a dél-zalai városhoz köthető black-metalos nagykanizsai Feretrum koncertjét láthatja a közönség.
Jön a Moby Dick, s visszatér az Aurora is
A két zalai formáció között három olyan zenekar lép fel, amelyek a hazai rockzenei élvonalhoz tartoznak. Miután a liszói rockfesztiválok sorozata annak idején a győri Aurora fellépésével kezdődött, a szervezők őket minden alkalommal visszahívják. Ez így lesz idén is, az ország első számú punk-rock zenekara a 2025-ös liszói rockfesztivál kiemelt fellépőjeként, főműsoridőben zenél, s másfél órás műsort mutat be. Közvetlenül előttük azt a Blues Company-t láthatja a közönség, amely a motoros fesztiválok egyik közkedvelt szereplője. Az Aurora műsora után pedig az a Moby Dick lép fel, amely ugyancsak meghatározó szereplője a hazai rocktörténetnek. Egyrészt azért, mert ők voltak az első olyan thrash zenekar, amelynek albuma jelenhetett meg hazánkban, de ennél is sokkal fontosabb, hogy egy szakmai állásfoglalás alapján ezen kiadvány – az 1990-ben megjelent Ugass kutya! – a legnagyobb hatású magyar metal albumok listájának élén szerepel, s ugyanezen összeállítás 8. helyére pedig az 1991-es Kegyetlen évek című Moby Dick nagylemez került.
Koncertek a szabadtéri színpadon
A liszói rockfesztiválnak a dél-zalai település szabadtéri színpada ad helyet. A koncertek 17.30 órakor kezdődnek, s várhatóan éjjel egy órakor érnek véget.