Még a föld is megremeg a dél-zalai településen, olyan programmal készülnek a hétvégére a helyiek

Az első liszói rockfesztivált civil kezdeményezésként azért szervezték meg helyi lakosok, hogy az országnak abban a régiójában, Dél-Zalában is legyen egy számottevő zenei esemény, amely amúgy rendre kimarad a hazai vérkeringésből, s ezáltal azok a lakosok is részesülhessen zenei élményből, akiknek nincs lehetősége távolabbi – akár nemzetközi – koncertekre vagy fesztiválokra elutazni. Az első alkalommal megrendezett fesztiválnak olyan sikere volt, ami a szervezőket egyértelműen a folytatásra ösztönözte, így Liszó mára az „országos rockzenei térképre” is felkerült, s ezáltal már a vonzereje is túlmutat a mikrotérségen.

Az ország egyik legfontosabb metal zenekara, a Moby Dick első alkalommal játszik a liszói rockfesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc

Helyi és országos ismertségű zenekarok a liszói rockfesztiválon

Az alapító-főszervezők egyike, Milávecz László hírportálunknak elmondta: egyrészt örömmel látják, hogy országos ismertségű zenekarok is szívesen jönnek, jönnének Liszóba, ugyanakkor helyi szereplőknek is szeretnének fellépési lehetőséget biztosítani, a programot ennek okán minden évben a kettősség jegyében állítják össze. A műsort hagyományosan helyi fellépők nyitják és zárják. Ez évben a fesztiválnyitó fellépő a patinás hírű nagykanizsai punk-rocker Nyírfa Terror lesz, míg zárásként az ugyancsak a dél-zalai városhoz köthető black-metalos nagykanizsai Feretrum koncertjét láthatja a közönség.

Jön a Moby Dick, s visszatér az Aurora is

A két zalai formáció között három olyan zenekar lép fel, amelyek a hazai rockzenei élvonalhoz tartoznak. Miután a liszói rockfesztiválok sorozata annak idején a győri Aurora fellépésével kezdődött, a szervezők őket minden alkalommal visszahívják. Ez így lesz idén is, az ország első számú punk-rock zenekara a 2025-ös liszói rockfesztivál kiemelt fellépőjeként, főműsoridőben zenél, s másfél órás műsort mutat be. Közvetlenül előttük azt a Blues Company-t láthatja a közönség, amely a motoros fesztiválok egyik közkedvelt szereplője. Az Aurora műsora után pedig az a Moby Dick lép fel, amely ugyancsak meghatározó szereplője a hazai rocktörténetnek. Egyrészt azért, mert ők voltak az első olyan thrash zenekar, amelynek albuma jelenhetett meg hazánkban, de ennél is sokkal fontosabb, hogy egy szakmai állásfoglalás alapján ezen kiadvány – az 1990-ben megjelent Ugass kutya! – a legnagyobb hatású magyar metal albumok listájának élén szerepel, s ugyanezen összeállítás 8. helyére pedig az 1991-es Kegyetlen évek című Moby Dick nagylemez került.