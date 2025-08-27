augusztus 27., szerda

Önkormányzati ülés

49 perce

Családbarát tervek a zalai városban, ahol a településrészeket sem hanyagolják el

Újabb játszóterek létesülhetnek a zalai városban. Egyebek mellett erről is tárgyaltak a képviselők szerdán az önkormányzati ülésen Lentiben.

Korosa Titanilla

A nyári szünet után augusztus utolsó hetének szerdáján ült össze a testület. Az önkormányzati ülésen Lentiben először Horváth László polgármester számolt be hivatalos tárgyalásairól, a várost érintő ügyekről. Ebből többek között kiderült, hogy a tervezettek szerint zajlik a kerékpárút építése Lenti és Hernyék között, illetve az is, hogy a Versenyképes Járások Programban a város 97 millió forint támogatáshoz jutott. 

Lenti
Lenti újabb két városrészében terveznek játszóteret kialakítani
Fotó: Archív/Korosa

Lenti két városrésze örülhet majd fejlesztésnek

A továbbiakban arról határozott a képviselő-testület, hogy a Leader-programban pályázatot nyújtanak be játszóterek kialakítására a lentiszombathelyi és a máhomfai városrészekben. Korábban már megírtuk, hogy a mumori, a lentikáponai és a bárszentmihályfai városrészekben létesült többfunkciós játszótér.

Most a Leader-programban 2-20 millió forintra lehet pályázni.

Az ülésen emellett felülvizsgálták az intézményi térítési díjak mértékét is. Elhangzott, hogy az előző évihez képest a nyersanyagok beszerzési ára átlagosan 8,6 százalékkal emelkedett, emiatt az étkeztetési normatívák és térítési díjak kismértékű emelése is szükségszerűvé vált. Eszerint a bölcsődés korosztály napi négyszeri étkeztetésének térítési díja a korábbi 690 forint/főről 750 forint/főre, az óvodákban ellátott gyermekek, napi háromszori étkezésének térítési díja pedig a korábbi 675 forint/főről 735 forint/főre változott. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja pedig 100 forinttal emelkedik, 500-ról 600 forintra egy napra. 

 

