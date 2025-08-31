Egy avató, egy fotó a múltból és sok régi ismerős – új kerítést is avattak (galéria)

Lendvajakabfa közösségi ünnepe szentmisével kezdődött, majd a vendégek és a falusiak jelenlétében Pete Polgár Máté plébános áldotta meg a temető új kerítését. Liszjákné Babolcsai Erikától, az alig negyven lélekszámú falu polgármestertől megtudtuk, erre a fejlesztésre a Versenyképes Járások Programban nyertek támogatást, a munkát pedig a falugondnok, Gróf Szabolcs végezte.

Lendvajakabfa falunapján a helyieket és az elszármazottakat Vigh László is köszöntötte

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Lendvajakabfa jelenlegi és mostani lakói is összegyűltek

Ezután a nap ünnepi köszöntőkkel folytatódott. A polgármester arról szólt, hogy a helyiek és az elszármazottak is a kis falu sokféle arcát őrzik emlékeikben. Mint mondta: bízik benne, hogy a találkozó után élményekben gazdagodva térnek vissza a mindennapokba, s ez a program megerősíti a lendvajakabfaiak együvé tartozásának érzését, s ez táplálja majd a falu jövőbe vetett hitét.

Köszöntötte a megjelenteket Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, ki mit tud tenni a közösségért, legyen az a plébános, polgármester, vagy politikai vezető. Mint mondta: ezen a téren mindenkinek fontos feladata van. Arról is beszélt, szép gesztus az elszármazottak találkozójának megszervezése, hisz fontos, hogy akik elhagyták a települést, lássák, amit itt hagytak és persze a változásokat is.

Pácsonyi Imre ajándékkal készült a falunak

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Ajándék a múltból

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke ajándékkal is készült Lendvajakabfa közösségének. Egy fotót hozott, amelyen munkások láthatók, akik egy falusias környezetű udvarban pajtát bontanak, ahol már csak az alapgerendák vannak a földön, melyeknek éppen leveszik a méreteit. Az alelnök elmondásából kiderült, ezt a fotót 1968-ban rögzítették Lendvajakabfa egyik portáján, hiszen innen vitték el azt a háromosztatú fonott kapujú pajtát a Göcseji Múzeumba, amely ma is szolgálja a néprajz, a népi kultúra és a múlt iránt érdeklődőket. A helyeik erre is büszkék lehetek.

A megnyitó után ebéd következett, majd zenés kulturális műsorral és baráti beszélgetésekkel folytatódott a nap.