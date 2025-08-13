augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

29°
+34
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptemberben időközi választást tartanak

1 órája

Lemondott a zalai település polgármestere – nem árulta el, miért döntött így

Címkék#Mihovics István#Havasi Viktória#alpolgármester#Stricz Zoltán

Távozik Havasi Viktória, Tótszerdahely független polgármestere. A tavalyi önkormányzati választáson aratott győzelmével a második ciklusát kezdte meg, most azonban lemondott, így időközi választás következik a településen.

Benedek Bálint

Tótszerdahely lemondott polgármesterét, Havasi Viktóriát elértük telefonon, ám nem kívánt nyilatkozni. Inkább Stricz Zoltán jegyzőhöz irányította portálunkat.

lemondott
Emlék 2023-ból. A rétesfesztiválon b-j Koósz Attila, Bene Csaba, a nemrégiben lemondott Havasi Viktória és Cseresnyés Péter 
Fotó: Korosa Titanilla

Lemondott: már az alpolgármester vezeti a települést

– A polgármester nem indokolta meg a lemondását, s július 1-jével távozott a hivatalából – mondta Stricz Zoltán. – A képviselő-testület a következő ülésén tudomásul vette a döntését, így azóta Mihovics István alpolgármester irányítja Tótszerdahelyet. Megtörtént az átadás-átvétel, a testület marad. Július 8-án a helyi választási bizottság is összeült, s szeptember 28-ára. vasárnapra tűzte ki az időközi polgármester-választást.

Ketten már jelentkeztek

Stricz Zoltán hozzátette: augusztus 25-éig van lehetőség az ajánlóívek átvételére, illetve leadására. Fontos, hogy 28 érvényes ajánlás szükséges ahhoz, hogy valaki polgármesterjelöltté váljon. Eddig ketten jelentkeztek az ajánlóívekért.

Tótszerdahely 1150 fős település, közülük 921 szavazásra jogosult személy voksolhat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu