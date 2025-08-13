Lemondott a zalai település polgármestere – nem árulta el, miért döntött így

Tótszerdahely lemondott polgármesterét, Havasi Viktóriát elértük telefonon, ám nem kívánt nyilatkozni. Inkább Stricz Zoltán jegyzőhöz irányította portálunkat.

Emlék 2023-ból. A rétesfesztiválon b-j Koósz Attila, Bene Csaba, a nemrégiben lemondott Havasi Viktória és Cseresnyés Péter

Fotó: Korosa Titanilla

Lemondott: már az alpolgármester vezeti a települést

– A polgármester nem indokolta meg a lemondását, s július 1-jével távozott a hivatalából – mondta Stricz Zoltán. – A képviselő-testület a következő ülésén tudomásul vette a döntését, így azóta Mihovics István alpolgármester irányítja Tótszerdahelyet. Megtörtént az átadás-átvétel, a testület marad. Július 8-án a helyi választási bizottság is összeült, s szeptember 28-ára. vasárnapra tűzte ki az időközi polgármester-választást.

Ketten már jelentkeztek

Stricz Zoltán hozzátette: augusztus 25-éig van lehetőség az ajánlóívek átvételére, illetve leadására. Fontos, hogy 28 érvényes ajánlás szükséges ahhoz, hogy valaki polgármesterjelöltté váljon. Eddig ketten jelentkeztek az ajánlóívekért.

Tótszerdahely 1150 fős település, közülük 921 szavazásra jogosult személy voksolhat.