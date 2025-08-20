augusztus 20., szerda

Tényleg lehűlt a Hévízi-tó? Vagy épp melegedett? Itt a megdöbbentő igazság!

Címkék#víz hőmérséklet#Hévízi-tó#medence

Az elmúlt napokban több sajtótermék is foglalkozott a Hévízi-tó hőmérsékletével. Egyesek szerint közel 10 Celsius fokot hűlt a tó vize, amiért a közelben épülő, s a termáltó vizét használó szállodát jelölték meg felelősnek. A sok ostobaság és álhír miatt a Hévízi Tófürdő kénytelen volt helyre tenni a dolgokat, alább közöljük Facebook-bejegyzésüket.

Pásztor András

Mint írják: a Hévízi-tavat tíz forrás táplálja, melyek mind különböző hőmérsékletűek. A Hévízi-tó egy természetes tó, nagyjából ugyanúgy működik, mint a Balaton, annyi különbséggel, hogy patakok és folyók nem táplálják, kizárólag a forrásbarlangból feltörő vízből táplálkozik. 

Heviz,,Hungary,-,Aerial,View,Of,Lake,Heviz,,The,World’s
A Hévízi-tó hőmérséklete nem csökkent, inkább emelkedett.   Fotó: ZGPhotography / Forrás: Shutterstock

A felszín közelében a tó vize télen a környezeti hatások miatt hűvösebb, míg nyáron melegebb. Ám legyen bármilyen évszak, a feltörő források hőmérséklete majdhogynem változatlan, a forrásbarlangból kilépő kevert víz hőmérséklete közel 38°C körüli. A kevert víz hőmérséklete évek óta állandónak tekinthető télen és nyáron is.

Tavaly nemhogy hidegebb, hanem sokszor 38°C feletti volt a forrásbarlangból kilépő víz hőmérséklete, méghozzá a klímaváltozás miatt. A csak itt élő hévízi vadponty populációt jelentősen próbára tette a víz ilyen szintű, hosszan tartó felmelegedése. Ebben az oxigén és táplálékszegény melegvízben kevés hal képes megélni, ez már a vadpontyoknak is sok volt. 

A vízhozam jelenleg 435-450 liter/másodperc. Mennyisége évek óta növekszik, ez az az érték, amely a Hévízi-tó töltéséért felelős. Ez a mennyiség egy szálloda nyitásával sem változott az évek folyamán. Egy egyköbméteres tartályt ilyen vízhozammal 2 másodperc alatt lehetne megtölteni, vagyis 1 perc alatt harmincat. A tó vize 3,3 nap alatt cserélődik le teljesen. Ebből talán érezhető, hogy milyen elenyésző egy termálmedence megtöltése a tó egészéhez képest - írták.

A bejegyzés így folytatódik: 

A Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő saját fúrt kutakat használ medencéi töltésére. Intézményünknek két kútja van, amellyel összesen 5 medencét töltünk fel és a gyógykezeléseknél is ezek vizével dolgozunk. Szabály köti, hogy ki, mikor és mennyi vizet vehet ki a karsztvízbázisból, ezt hitelesített mérőórákkal ellenőrzi a szakhatóság. Mindenkinek minden fúrt kútját be kell vizsgáltatni és ellenőriztetni 1-2 évente. Sőt, az is szigorúan szabályozott, hogy az egyes kivevőhelyeknek mennyi vizet, és milyen módon kell visszajuttatnia évente a természetbe. Nincs pontos ismeretünk arról, hogy melyik szálló melyik ágból vesz ki vizet - a leginkább szivacshoz hasonló rétegben ugyanis rendkívül komplex vizsgálatokkal is csak megközelítőleg lehetne megmondani, melyik ágból származik a kitermelt víz. Intézményünk használt vize hőhasznosításra kerül, valamint ezzel öntözzük a sétányok virágait, a gyepet és a cserjéket, valamint az elvezető csatornákba is juttatunk vissza ellenőrzött körülmények között vizet.

Tehát, mint kiderül a bejegyzésből, a Hévízi-tó hőmérséklete nemhogy nem csökkent, hanem inkább emelkedett. Ráadásul a vízhozam is növekszik, így nem okoz problémát, ha ellenőrzött körülmények között a szálloda medencéit is ezzel a vízzel töltik fel. Mindezek mellett a Hévízi-tó olyan nemzeti kincs, amelynek folyamatos fejlesztése, modernizálása közös érdek. Ennek megfelelően a magyar kormány jelentős összeget fordít a közeljövőben a tó megóvására, illetve az épületekre.

 

 

