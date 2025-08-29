augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

27°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutyák világnapja

1 órája

Luna, Molly, Bella... – Kitalálod, hogy melyik a legnépszerűbb kutyafajta s a leggyakoribb -név hazánkban?

Címkék#Magyarország#tacskó#retriever#labrador

A héten volt a kutyák világnapja, amit 2004 óta ünnepelünk, s kollégánk a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhelyt kereste fel ennek apropóján. A Központi Statisztikai Hivatal összesítéséből az is kiderült, Magyarországon melyek a legnépszerűbb kutyafajták. Nézzük, vajon a német juhászkutya vagy a terrier a nyerő? Vagy egyik sem?

Mozsár Eszter
Luna, Molly, Bella... – Kitalálod, hogy melyik a legnépszerűbb kutyafajta s a leggyakoribb -név hazánkban?

Forrás: Getty Images

Fotó: Daniel Buzas / 500px

Nincs mit szépíteni, ma hazánkban több százezer kóbor eb tengeti napjait. A szerencsésebbeknek van gazdája, pontosan 878.500 kutyát tartottak nyilván 2024-ben a KSH adatai szerint. S hogy melyek a legnépszerűbb kutyafajták? Nem árulunk zsákbamacskát, íme. 2024-es adatok szerint hazánkban 281,5 ezer keverék kutya él. A legnépszerűbb kutyafajták Magyarországon a keverék után a tacskó (83 ezer), míg bronzérmes a német juhászkutya (44,5). Yorkshire terrierből 32,4 ezret jelentettek be, míg 24,4 labrador retriever, s nem sokkal lemaradva, 24,1 ezer francia buldog él boldogan gazdájával. 

legnépszerűbb kutyafajták
Játékos pulik az udvaron. Az egyik legnépszerűbb kutyafajták Magyarországon.
Fotó: Ilona Nagy / Forrás:  Getty Images

A leggyakoribb magyar kutyafajták

Vannak, akik az ősi magyar kutyafajták hívei, így azok adatait is összesítette a hivatal. Az első helyen a puli (23,7 ezer), majd a magyar vizsla (20,2 ezer) végzett, míg harmadik befutó a mudi 6,9 ezerrel. Negyedik helyen áll a kuvasz (5,7 ezer), ötödik a komondor (4,3 ezer). Magyarországon összesen 2400 pumi él bejelentve, s 1000 magyar agarat, illetve 800 erdélyi kopót találunk. 

A legnépszerűbb kutyafajták: így szólítják a legtöbbet

A KSH arról is készített ikonográfiát, hogy milyen neveket adtak kedvencüknek a gazdik. Tavaly ezek a kutyanevek voltak a nyerők, így hívják lábhoz a gazdik kedvencüket: Luna (1006), Molly (905), Bella (873), Lili (496) és Csoki (476). Ez néhány évvel ezelőtt így alakult: Bella, Molly, Luna, Lili, Maci. A kutyák világnapja célja, hogy elismerje a kutyák szerepét a mindennapi életünkben, népszerűsítse az örökbefogadásukat, és felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, a kutyatartás szabályaira. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu