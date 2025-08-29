Luna, Molly, Bella... – Kitalálod, hogy melyik a legnépszerűbb kutyafajta s a leggyakoribb -név hazánkban?

Nincs mit szépíteni, ma hazánkban több százezer kóbor eb tengeti napjait. A szerencsésebbeknek van gazdája, pontosan 878.500 kutyát tartottak nyilván 2024-ben a KSH adatai szerint. S hogy melyek a legnépszerűbb kutyafajták? Nem árulunk zsákbamacskát, íme. 2024-es adatok szerint hazánkban 281,5 ezer keverék kutya él. A legnépszerűbb kutyafajták Magyarországon a keverék után a tacskó (83 ezer), míg bronzérmes a német juhászkutya (44,5). Yorkshire terrierből 32,4 ezret jelentettek be, míg 24,4 labrador retriever, s nem sokkal lemaradva, 24,1 ezer francia buldog él boldogan gazdájával.

Játékos pulik az udvaron. Az egyik legnépszerűbb kutyafajták Magyarországon.

Fotó: Ilona Nagy / Forrás: Getty Images

A leggyakoribb magyar kutyafajták

Vannak, akik az ősi magyar kutyafajták hívei, így azok adatait is összesítette a hivatal. Az első helyen a puli (23,7 ezer), majd a magyar vizsla (20,2 ezer) végzett, míg harmadik befutó a mudi 6,9 ezerrel. Negyedik helyen áll a kuvasz (5,7 ezer), ötödik a komondor (4,3 ezer). Magyarországon összesen 2400 pumi él bejelentve, s 1000 magyar agarat, illetve 800 erdélyi kopót találunk.

A legnépszerűbb kutyafajták: így szólítják a legtöbbet

A KSH arról is készített ikonográfiát, hogy milyen neveket adtak kedvencüknek a gazdik. Tavaly ezek a kutyanevek voltak a nyerők, így hívják lábhoz a gazdik kedvencüket: Luna (1006), Molly (905), Bella (873), Lili (496) és Csoki (476). Ez néhány évvel ezelőtt így alakult: Bella, Molly, Luna, Lili, Maci. A kutyák világnapja célja, hogy elismerje a kutyák szerepét a mindennapi életünkben, népszerűsítse az örökbefogadásukat, és felhívja a figyelmet a felelős állattartásra, a kutyatartás szabályaira.