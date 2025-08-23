Ennyire fogyott a lecsó szombati piacnapon – a hagyományos magyar mellett franciát is kínáltak (galéria)

Már több tíz éve rendezik meg ezt a tematikus napot, amelynek az a lényege, hogy a kínált étel csupa olyan termékből készül, amely a zalaegerszegi piacon kapható, megvásárolható, mondta Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója. A lecsónap létrejöttéért köszönetét fejezte ki Németh Roland és Krisztián zöldség-gyümölcs kereskedőknek a zöldségekért, a Goldfinger Gasztro Kft.-nek a húsfélékért, Major Zsoltnak és Major Bencének, a programban újként belépő Parázs Bisztró két tulajdonosának, valamint Rozsmán Gábor szakácsnak a hagyományos lecsó elkészítéséért.

Lecsónap a piacon. Major Zsolt és Major Bence kínálta az általuk készített a francia lecsót, ami cukkinit és padlizsánt is tartalmaz.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Lecsónap – ilyen az igazi magyar lecsó

Bár balkáni gyökerekkel is rendelkezik, a lecsó mégis a méltán híres XX. századi magyar gasztronómia egyik alappillére, ami egyébként egy zöldségragu, egy pörkölt, mondta dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselő köszöntőjében. A lecsó a legáltalánosabb recept szerint egy rész hagyma, két rész paradicsom és négy rész paprika. Ahány ház, annyi szokás, tehát van virslis, kolbászos, szalonnás, tojásos, rizses, tarhonyás, tejfölös lecsó, sőt valaki még velővel is készíti. A Simonffy András író szerint, az igazi magyar lecsó olyan, mint az Úristen: egy, mégis annyiféle, ahányan hisszük. Kóstolja meg mindenki, vásárolja meg a hozzávalókat és otthon is készítse el, ajánlotta a jelenlévőknek.

A francia lecsó dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselőnek és Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatójának is ízlett.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Mi az és hogy készül a ratatouille?

Major Bence elmondta, hogy ratatouille-t készítettek, ami egy francia vagy mediterrán lecsó. Hagyma, kaliforniai paprika, tv paprika, paradicsom, ezenkívül cukkini és padlizsán van benne. Kakukkfűvel, rozmaringgal és oregánóval fűszerezték, de klasszikus magyar ízesítésként, sót, borsot és fokhagymát is tettek bele. A Parázs Bisztró francia lecsóját a zalaistvándi termelői fetasajttal, valamint mediterrán kenyérrel, a focaccia-val kínálta.

A hagyományos lecsóért is sorba álltak az emberek.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A hagyományos lecsót hagymával, kolozsvári szalonnával, tokaszalonnával indította, erre rétegezte a felszeletelt paprikát és paradicsomot. Amikor ez nagyjából megfőtt, végül a lecsókolbászt tette bele, mondta el Rozsmán Gábor.

Mindkétféle lecsónak nagy volt keletje. Összehozta a zalaegerszegi piacon vásárló embereket, akik jóízűen fogyasztották el egymás mellett.