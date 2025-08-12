Lángos 690-ért? Ráadásul a Balatonnál? Megtaláltuk, megkóstoltuk s bejött!

A balatoni büfék szinte mindegyikében 1000 forint körül, de inkább felette lehet úgynevezett sima, sós, esetleg fokhagymával megkent lángost kapni. Rossznyelvek szerint, aki a Balaton-parton olcsón adja a lángost, az porból keveri össze. Nyilván vannak ilyen megoldások, amelyek kedvezőbb árat szabhatnak a lángosnak.

Lángos Paradicsom Balatonbogláron, az ár valós, érdemes kipróbálni

Fotó: Benedek Bálint

S, hogy mi lehet egy ilyen lángosporban?

búzaliszt

térfogatnövelő szerek (glükono-delta-lakton, nátrium-karbonátok)

étkezési só

savanyúságot szabályozó anyag (kálcium-foszfátok)

tartalmazhat tojást és tejet

Lángos 1000 forint felett!

Félre a csintalanságokkal! A vilaggazdasag.hu még júniusban térképezte fel a lángosárakat, a cikkükből kiderült: 1200 forint alatt nemigen kínálnak lángost a Balaton parton. Azonban nemrégiben a penzcentrum.hu portál kiszúrta: bizony Balatonbogláron ennél jóval olcsóbban adják.

Közelebbről is ínycsiklandó a sajtos-tejfölös lángos

Fotó: Benedek Bálint

Hihetetlen, de igaz

"Lángos Paradicsom" áll a kifeszített molinón a felirat a balatonboglári Dózsa utca mellett. A képen egy sajtos-tejfölös lángos, amelyen még egy feltét szerepel, az ár pedig: 690 forint. Szinte hitetlenkedve lép közelebb az ember... Vajon igazat írnak? Nem csalás, nem ámítás, dolgos kezek keverik, nyújtják és alakítják a lángost egy ablak mögött, óriási dinnyék tőszomszédságában.

Alap, feltétek és érdekességek

Ez nem reklám, nem fizetett hirdetés, hiszen sorba álltunk és fizettünk a lángosért. Mivel épp egy táborozó gyerekekből álló csoport érkezett előttünk, könnyedén készíthettünk néhány fotót az ártáblákról, s ez fel sem tűnt a személyzetnek. Valóban, a sima, vagyis sós és fokhagymás lángos 690 forintba kerül. Ha ennél többet szeretnénk, akkor pedig megannyi feltét közül választhatunk, s ezeknek az árát szintén tételesen feltüntették. Akár variálhatunk is, hogy sajtot, tejfölt, lilahagymát, vagy épp nutellát szeretnénk. No és feltűnt egy érdekesség: a káposztás töltött lángos 1490 forintért. Utóbbit választották előttünk, így láthattuk, hogy a félbehajtott lángos "pocakja" sok párolt káposztát rejt.

A sima lángos az árlistán jobbra fent. Körülötte a feltétek minden mennyiségben.

Fotó: Benedek Bálint

Minőségi alapanyagok

Maradtunk a klasszikusnál és egy különlegesebbet is választottunk. Az 1390 forintos sajtos-tejfölös mellé egy 1490 forintos kapros-juhtúróst rendeltünk. A táborozó gyermekek miatti megnövekedett forgalom miatt 20 perc várakozás után érkezett a közepes méretű, forró lángos, alaposan megpakolva feltétekkel. Az első harapásból kiderült, hogy a tészta könnyed, légies, burgonyás ízű és ropogós. A tejföl nem vizezett, a sajt pedig nem növényi termék.