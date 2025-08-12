2 órája
Lángos 690-ért? Ráadásul a Balatonnál? Megtaláltuk, megkóstoltuk s bejött!
Megkóstoltuk a Balaton-part legolcsóbb lángosát Balatonbogláron. Szinte hihetetlen, hogy ennyi pénzért lehet minőségi lángost kínálni...
Két lángos a Balaton-parton. Mit gondol mennyit fizettünk?
Fotó: Benedek Bálint
A balatoni büfék szinte mindegyikében 1000 forint körül, de inkább felette lehet úgynevezett sima, sós, esetleg fokhagymával megkent lángost kapni. Rossznyelvek szerint, aki a Balaton-parton olcsón adja a lángost, az porból keveri össze. Nyilván vannak ilyen megoldások, amelyek kedvezőbb árat szabhatnak a lángosnak.
S, hogy mi lehet egy ilyen lángosporban?
- búzaliszt
- térfogatnövelő szerek (glükono-delta-lakton, nátrium-karbonátok)
- étkezési só
- savanyúságot szabályozó anyag (kálcium-foszfátok)
- tartalmazhat tojást és tejet
Lángos 1000 forint felett!
Félre a csintalanságokkal! A vilaggazdasag.hu még júniusban térképezte fel a lángosárakat, a cikkükből kiderült: 1200 forint alatt nemigen kínálnak lángost a Balaton parton. Azonban nemrégiben a penzcentrum.hu portál kiszúrta: bizony Balatonbogláron ennél jóval olcsóbban adják.
Hihetetlen, de igaz
"Lángos Paradicsom" áll a kifeszített molinón a felirat a balatonboglári Dózsa utca mellett. A képen egy sajtos-tejfölös lángos, amelyen még egy feltét szerepel, az ár pedig: 690 forint. Szinte hitetlenkedve lép közelebb az ember... Vajon igazat írnak? Nem csalás, nem ámítás, dolgos kezek keverik, nyújtják és alakítják a lángost egy ablak mögött, óriási dinnyék tőszomszédságában.
Alap, feltétek és érdekességek
Ez nem reklám, nem fizetett hirdetés, hiszen sorba álltunk és fizettünk a lángosért. Mivel épp egy táborozó gyerekekből álló csoport érkezett előttünk, könnyedén készíthettünk néhány fotót az ártáblákról, s ez fel sem tűnt a személyzetnek. Valóban, a sima, vagyis sós és fokhagymás lángos 690 forintba kerül. Ha ennél többet szeretnénk, akkor pedig megannyi feltét közül választhatunk, s ezeknek az árát szintén tételesen feltüntették. Akár variálhatunk is, hogy sajtot, tejfölt, lilahagymát, vagy épp nutellát szeretnénk. No és feltűnt egy érdekesség: a káposztás töltött lángos 1490 forintért. Utóbbit választották előttünk, így láthattuk, hogy a félbehajtott lángos "pocakja" sok párolt káposztát rejt.
Minőségi alapanyagok
Maradtunk a klasszikusnál és egy különlegesebbet is választottunk. Az 1390 forintos sajtos-tejfölös mellé egy 1490 forintos kapros-juhtúróst rendeltünk. A táborozó gyermekek miatti megnövekedett forgalom miatt 20 perc várakozás után érkezett a közepes méretű, forró lángos, alaposan megpakolva feltétekkel. Az első harapásból kiderült, hogy a tészta könnyed, légies, burgonyás ízű és ropogós. A tejföl nem vizezett, a sajt pedig nem növényi termék.
Nem bírtuk tovább...
A kellemes gasztrónómiai élményeket követően aztán nem bírtunk magunkkal, és lelepleztük látogatásunk célját. Épp az asztalokat letörölni igyekvő üzletvezetőhöz léptünk oda, aki mosollyal az arcán üdvözölt bennünket. Szegedi Ilona egy családi vállalkozást vezet, a szomszédban működő zöldségessel együtt.
Gyümölcs mellé lángos?
– A zöldség-gyümölcs üzlet egyik részét leválasztva nyitottuk meg a lángossütőt 2025 nyarán – mesélte. – Két gyermekünk szeretett volna maradni helyben és beszállni az üzletbe, akkor döntöttük el, hogy nyitunk egy lángossütőt. Eredetileg Békés sarkából jött a családunk, ám már 23 éve Balatonbogláron élünk.
690 forint egy lángos: hogy lehet ennyiből megsütni?
– Árukapcsolás, reklám és hírérték – folytatta Szegedi Ilona. – Az alapanyagok egy részét forgalmazzuk az üzletünkben is. Ráadásul nincs bérletidíj-költség, a személyzetet, az alkalmazottakat nem kell elszállásolnunk. Új, vagyis ennél jobban nem lehetne bejáratni. A tészta receptje alapvetően Sarkadról, egy lángossütéssel foglalkozó barátunktól származik. A tésztában annyi a csavar, hogy burgonyát tartalmaz, de minden más hozzávaló a klasszikus ízjegyeket hozza.
