Veszély

1 órája

Lángolt a föld Zalában – szabadtéri tüzek bárhol előfordulhatnak

Újabb terület kapott lángra, ezúttal Karmacson. A tűzoltók megfékezték a lángokat, így nagyobb baj nem történt.

Zaol.hu

Több ponton égett tegnap a száraz fű Karmacson, a Kisfaludy utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal rövid idő alatt eloltották a tüzet. A Katasztrófavédelem arra figyelmeztet, a biztonsági szabályok betartásával megelőzhető a hasonló esetek jó része, ezért mindenkinek érdeke, hogy megfontoltan s figyelmesen égessen. Cigicsikket, netán égő gyufát pedig szigorúan tilos eldobni, hiszen az komoly veszélyforrás. 

tűz
Ezúttal Karmacson égett a száraz fű
Fotó: Hryshchyshen Serhii / Forrás:  Illusztráció

 

 

