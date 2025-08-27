Veszély
2 órája
Lángolt a föld Zalában – szabadtéri tüzek bárhol előfordulhatnak
Újabb terület kapott lángra, ezúttal Karmacson. A tűzoltók megfékezték a lángokat, így nagyobb baj nem történt.
Több ponton égett tegnap a száraz fű Karmacson, a Kisfaludy utcában. A keszthelyi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal rövid idő alatt eloltották a tüzet. A Katasztrófavédelem arra figyelmeztet, a biztonsági szabályok betartásával megelőzhető a hasonló esetek jó része, ezért mindenkinek érdeke, hogy megfontoltan s figyelmesen égessen. Cigicsikket, netán égő gyufát pedig szigorúan tilos eldobni, hiszen az komoly veszélyforrás.
