Ott lapulhat minden kertben a kígyószerű lény – kiderítettük az igazságot

Mint azt a nő a Facebook-csoportban írta: a hétvégi, valkonyai túrája során egy közönséges lábatlangyíkkal találkozott. A csoport tagjai megerősítették ebben a hitében.

Korábban beszámoltunk ilyen észlelésről másutt is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes honlapján elismerte, hogy a laikusok összetéveszthetik a kígyóval a lábatlangyíkot. Azt leírták: ha alaposan szemügyre vesszük ezeket, egyáltalán nincs „kígyó jellegük”. Testük sokkal merevebb, ezért mozgásuk is kevésbé kecses, mint a kígyóké. Pikkelyeik aprók és szorosan illeszkednek, ezért testük a kígyókénál láthatóan és tapintva is sokkal simább. Fejük kicsi, szemben a kígyók nagyobb, nyaktól jobban elkülönülő fejével. Mint minden hüllő és kétéltű – védett. Természetvédelmi értéke: 25 ezer forint.