Mentőhelikopter a helyszínen: saját kútjába esett a nő, a család talált rá – az asszony már nem lélegzett

Az Országos Mentőszolgálat egy múlt heti esetről számolt be. Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében egy 60 év körüli nő esett a saját kertjében található kútba. A család néhány perc múlva megtalálta, kimentették, ám a hölgy már nem lélegzett.

Mozsár Eszter
Mentőhelikopter a helyszínen: saját kútjába esett a nő, a család talált rá – az asszony már nem lélegzett

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A család mentőt hívott, s a mentésirányító segítségével vizsgálták meg őt, majd nekiálltak az újraélesztésnek. A mentésirányító közben mentőhelikoptert riasztott. A helyszínre először a rendőrség érkezett, s az egyenruhások folytatták az újraélesztést, azaz a mellkasi nyomásokkal tartották életben az asszonyt. Perceken belül a kiérkező esetkocsi személyzete folytatta az életmentést. „A család gyors reakciójának és bajtársaink szakmai helytállásának köszönhetően a beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálását követően légi úton szállították kórházba a mentők” – írj az OMSZ.


 


 

 

