Bedrogozva száguldozott egy motoros, aztán lekapcsolta a NAV

A NAV tájékoztatása szerint, a pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében ellenőriztek, mikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is meglepte őket, ezért úgy döntöttek, ellenőrzik.

Kristályt fogyasztott, majd motorra pattant a férfi, ezek kerültek elő a hátizsákjából Fotó: NAV

A magyar férfi nem akart együttműködni, sőt agresszívan lépett fel. A járőrök felszólították a jogkövető magatartásra, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott. Az átvizsgálás során a motoros hátizsákjából néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő. A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.