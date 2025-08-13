augusztus 13., szerda

Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen

1 órája

Bedrogozva száguldozott egy motoros, aztán lekapcsolta a NAV

Kristályt fogyasztott, majd motorra pattant egy férfi az M3-ason. Olyan extrém sebességgel hajtott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei is felkapták a fejüket.

Zaol.hu

A NAV tájékoztatása szerint, a pénzügyőrök az M3-as autópálya egyik pihenőjében ellenőriztek, mikor a sztráda belső sávjában egy motorkerékpáros extrém sebességgel haladt el mellettük. Nemcsak a tempó, hanem a veszélyes vezetési stílus is meglepte őket, ezért úgy döntöttek, ellenőrzik.

kristály
Kristályt fogyasztott, majd motorra pattant a férfi, ezek kerültek elő a hátizsákjából Fotó: NAV

A magyar férfi nem akart együttműködni, sőt agresszívan lépett fel.  A járőrök felszólították a jogkövető magatartásra, majd rákérdeztek, hogy bódítószer hatása alatt áll-e. A férfi beismerte, hogy előző éjjel úgynevezett „kristály” nevű kábítószert fogyasztott. Az átvizsgálás során a motoros hátizsákjából néhány grammnyi kábítószergyanús anyag és két üvegpipa került elő.  A 39 éves férfit további intézkedésre átadták a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak, akik az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.

 

