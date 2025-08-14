Láttál régi mentőautót? Mutatjuk, ezúttal hol nézheted meg

Aki valóban kíváncsi arra, hogy a magyar mentőszolgálat története mikor kezdődött, hogyan szerveződött, milyen feltételekkel dolgoztak régen és hogyan most, akkor érdemes ellátogatni a Kresz Géza Mentőmúzeumba. A budapesti szakmai közgyűjteményt, a Mentőpalotát évente mintegy 15 ezer látogató keresi fel. „A borbélysebészek korától a hungarikumként, világon elsőként indított rohamkocsik és számos, az orvoslásban még nemzetközi viszonylatban is elsőként és napjainkban alkalmazott életmentő eljárások, eszközök ismertetésével” várják az érdeklődőket. A mai mentőautót lehet, hogy többen ismerik, ám vajon régen miként szállították a betegeket? Ezt is megnézhetik a látogatók.