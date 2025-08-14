augusztus 14., csütörtök

Hivatás az életért

2 órája

Láttál régi mentőautót? Mutatjuk, ezúttal hol nézheted meg

Az Országos Mentőszolgálat ezúttal egy régi mentőautó fotóját és egy újat mutatott a közösségi oldalán. Mint írják, csupán a jármű változott, a jelmondat nem: hivatás az életért. Ön tudja, hogy hol vannak ezek a régi relikviák?

Mozsár Eszter
Láttál régi mentőautót? Mutatjuk, ezúttal hol nézheted meg

Régen és most. A mentőszolgálat történetéről a Mentőpalotában tudhatunk meg többet.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Aki valóban kíváncsi arra, hogy a magyar mentőszolgálat története mikor kezdődött, hogyan szerveződött, milyen feltételekkel dolgoztak régen és hogyan most, akkor érdemes ellátogatni a Kresz Géza Mentőmúzeumba. A budapesti szakmai közgyűjteményt, a Mentőpalotát évente mintegy 15 ezer látogató keresi fel. „A borbélysebészek korától a hungarikumként, világon elsőként indított rohamkocsik és számos, az orvoslásban még nemzetközi viszonylatban is elsőként és napjainkban alkalmazott életmentő eljárások, eszközök ismertetésével” várják az érdeklődőket. A mai mentőautót lehet, hogy többen ismerik, ám vajon régen miként szállították a betegeket? Ezt is megnézhetik a látogatók. 

 

