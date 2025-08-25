Közösségi összefogással megújult a templom, s már formálódnak az új tervek

A közösségi összefogás erejében hisznek régóta a zalai vármegyehatár szomszédságában található somogyi Pogányszentpéteren. Ennek szép példája, ami a településen történt a templomfelújítás kapcsán. Április első napjaiban kapta meg a lelkész, Kadlecsik Zoltán az értesítőt, hogy egyedi államtitkári döntéssel 15 millió forint támogatást kaptak a templom felújítására. Flinger Tamás polgármester a lelkésszel együtt nyomban elkezdte az értesítőben szereplő dokumentumok, igazolások beszerzését.

Közösségi összefogással újult meg a pogányszentpéteri evangélikus templom

Fotó: ZH

Közösségi összefogás: együtt dolgozott a település

– Nem kellett sokat várni, két héten belül már meg is érkezett a számlánkra a támogatás összege – mondta Flinger Tamás. – A presbiterek döntése értelmében egy helyi építési vállalkozó, Kálmán Gábor kapta a megbízást, mert a katolikus templomot is ő újította fel.

S, hogy mi történt?

az épület alapzata falbontással vízszigetelést kapott

bejárati ajtócsere

új műanyag ablakok, belátásgátló biztonsági fóliázással

hűtő-fűtő klíma

modern LED-világítás a szószék és az oltár fölött

belül új festést kaptak a falak

kívül a templom új, modern színt kapott

a kerítés és a lábazat is állagmegóvó festést kapott

Van még mit rendbe tenni

– A felújításban az önkormányzat is részt vett a törmelék elszállításával és a takarítással – folytatta a polgármester. – Későbbiekben, ha lesz forrás, akkor van még munka. A templomtorony kupolájának a bádogozása cserére szorul. Ezen kívül az udvarban a térkövezést is el kellene elvégezni, a kerítést is ki lehetne cserélni. Illetve van egy 1848-as szabadságharc idején használt tábori oltár, amelyet szintén fel kellene újítani.

Köszönet a kormánynak

A templomot nemrégiben egy ünnepség keretében szentelte meg Szemerey János, a magyarországi evangélikus egyház elnök-püspöke. A polgármester hálás szívvel mondott köszönetet a kormánynak és Soltész Miklós egyházügyi államtitkárnak, aki engedélyezte a 15 millió forintos egyedi támogatást. Hálával tartoznak Szászfalvi László országgyűlési képviselőnek és Vörös Mátyásnak, a somogyi vármegyegyűlés alelnökének a közbenjárásukért.