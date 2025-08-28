Nincs gáz: a búcsút megtartják a városrészben, miközben a közműveket cserélik (galéria, videó)

A részletekről Gecse Péter alpolgármester, településrészi önkormányzati képviselő és Szak Tibor út- és mélyépítési csoportvezető számolt be. Elhangzott, a gázvezeték-rekonstrukció a Honvéd utca Gönczi Ferenc és a Holub utca közötti szakaszán zajlik. A beruházást követően az útburkolatot csupán nyomvonalasan állítják helyre, ugyanis ősszel további közműépítések lesznek. A közművek cseréje ugyanis egymást kövti.

A közművek cseréje folyamatos, ám nem lesz akadálya a Páterdombi búcsúnak.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A közművek cseréje után aszfaltozás

A sajtótájékoztatón elhangzott, természetesen megtartják szeptember 14-én a Páterdombi búcsút, majd a rendezvény után ugyanezen a szakaszon önkormányzati forrásból vízvezeték-rekonstrukció és szennyvízcsatorna kiváltási munkák kezdődnek. Ahogy Gecse Péter fogalmazott, az érintett szakaszon elöregedett gerincvezetéket műanyag csőre cserélik 76 méter hosszan. Ugyancsak szükséges a szennyvízcsatorna cseréje, ugyanis az előzetes, a szennyvízhálózatról készült kamerás diagnosztikai vizsgálat kimutatta, hogy nem megfelelő a meglévő csatorna műszaki állapota. Itt ugyancsak korszerűbb, nagyobb vízszállító kapacitású műanyag gerinccsatorna épül, méghozzá 53 méter hosszan. A kivitelezési munkákat követően még idén elkészül a közműépítésekkel érintett útszakaszon a teljes pályás aszfaltos helyreállítás.