Páterdombi beruházások

1 órája

Nincs gáz: a búcsút megtartják a városrészben, miközben a közműveket cserélik (galéria, videó)

Címkék#Gecse Péter#Zaol videó#E ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt#szennyvízcsatorna#szennyvízhálózat#földgázvezeték

Ismét felvonultak a munkagépek, ezúttal a páterdombi városrészben. A közművek cseréje zajlik, a Honvéd utcában az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. a földgázvezeték rekonstrukcióját végzi mintegy 109 méter hosszan. A leágazó vezetékeket 51 méter hosszon váltják ki. A munkákkal várhatóan szeptember 12-én készül el a szolgáltató.

Mozsár Eszter
Nincs gáz: a búcsút megtartják a városrészben, miközben a közműveket cserélik (galéria, videó)

Szak Tibor és Gecse Péter a közműcsere helyszínén.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A részletekről Gecse Péter alpolgármester, településrészi önkormányzati képviselő és Szak Tibor út- és mélyépítési csoportvezető számolt be. Elhangzott, a gázvezeték-rekonstrukció a Honvéd utca Gönczi Ferenc és a Holub utca közötti szakaszán zajlik. A beruházást követően az útburkolatot csupán nyomvonalasan állítják helyre, ugyanis ősszel további közműépítések lesznek. A közművek cseréje ugyanis egymást kövti.  

közművek cseréje
A közművek cseréje folyamatos, ám nem lesz akadálya a Páterdombi búcsúnak. 
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A közművek cseréje után aszfaltozás

A sajtótájékoztatón elhangzott, természetesen megtartják szeptember 14-én a Páterdombi búcsút, majd a rendezvény után ugyanezen a szakaszon önkormányzati forrásból vízvezeték-rekonstrukció és szennyvízcsatorna kiváltási munkák kezdődnek. Ahogy Gecse Péter fogalmazott, az érintett szakaszon elöregedett gerincvezetéket műanyag csőre cserélik 76 méter hosszan. Ugyancsak szükséges a szennyvízcsatorna cseréje, ugyanis az előzetes, a szennyvízhálózatról készült kamerás diagnosztikai vizsgálat kimutatta, hogy nem megfelelő a meglévő csatorna műszaki állapota. Itt ugyancsak korszerűbb, nagyobb vízszállító kapacitású műanyag gerinccsatorna épül, méghozzá 53 méter hosszan. A kivitelezési munkákat követően még idén elkészül a közműépítésekkel érintett útszakaszon a teljes pályás aszfaltos helyreállítás. 

 

Legújabb fejlesztések a Mindszenty-iskolában

Fotók: Pezzetta Umberto


 

