1 órája
Így lehet olcsóbb a gyógyszer a nyugdíjasoknak – Többeknek járna, de csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel
Sokan nem tudnak róla, ezért nem is veszik igénybe, pedig lehet, hogy járna nekik ez a támogatás. A közgyógyellátás feltételei idén változtak, összegyűjtöttük a tudnivalókat arról, hogyan vehetik igénybe a nyugdíjasok és a rászorulók a kedvezményes gyógyszervásárlási lehetőséget.
Az egészségügyi kiadások csökkenthetők, ha valaki igazolni tudja, hogy jár neki támogatás, ezért érdemes ismerni, mik a közgyógyellátás feltételei. Ez egy olyan támogatási forma, amely lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyszereket térítésmentesen vagy kedvezményesen vehessenek igénybe, írja a teol.hu.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján található tájékoztatás szerint létezik alanyi, illetve méltányossági közgyógyellátás. Előbbire jogosultak – jövedelemtől függetlenül – többek között a rokkantsági ellátásban, emelt családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben részesülők és a hadigondozottak. Vannak, akik számára normatív úton ítélik meg ezt.
Hogyan igényelhető a közgyógyellátás?
A közgyógyellátás igénylése a háziorvosnál történik, aki igazolást ad ki, majd személyesen, postán vagy elektronikusan (magyarorszag.hu) kell benyújtani a kérelmet a lakóhely szerinti járási hivatalnál vagy kormányablaknál. A kérelemhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, és a hivatal határozattal dönt a jogosultság megállapításáról.
A közgyógyellátás feltételei – függ a havi jövedelemtől
A mindenkori nyugdíjminimum összegének 10 százalékát meghaladó gyógyszerköltségek esetén automatikusan jár a közgyógyellátás, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében pedig annak 150 százalékát.
A támogatás havi szinten:
- akár 12 ezer forint is lehet,
- emellé évi 6 ezer forintnyi akut keretösszeg alanyi jogon jár.
Vagyis azok igényelhetik, akik állandóan nagyobb mennyiségű gyógyszert kényszerülnek szedni, de azok is, akiknek egy hirtelen jött betegséggel kell szembenézniük.
A méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, szociális rászorultságtól függően.
Hogyan vehető igénybe a közgyógyellátás?
Az ellátásokat az arra jogosult orvos közgyógyellátás jogcímen rendelheti, ha a beteg bemutatta az érvényes közgyógyellátási igazolványát. Ez egy plasztikkártya formátumú hatósági igazolvány, amely a közgyógyellátásra való jogosultságot igazolja, és feljogosít bizonyos társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök, valamint orvosi rehabilitációs ellátások – gyógytorna, gyógyfürdő – térítésmentes vagy kedvezményes kiváltására, illetve igénybevételére, a meghatározott keretösszeg erejéig. A közgyógyellátási igazolvány igénylése a lakóhely szerint illetékes járási hivatalban történik, a kártyát pedig a kormányhivatal egészségbiztosítási osztálya nyomtatja ki és postázza.
A közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje változó. Hogy a maximum 12 ezer forintos havi keretből kinek mennyi jut, az a jövedelemtől és a rendszeresen szedett orvosságoktól is függ, ehhez a háziorvos ad igazolást, amelyet igényléskor be kell küldeni a járási hivatalba elbírálásra.
Milyen ellátás vehető igénybe a közgyógyellátási igazolvánnyal?
Gyógyászati segédeszköz vásárlása, illetve gyógyászati ellátás igénybevétele esetén a közgyógyellátási igazolványt be kell mutatni, azonban gyógyszertárban nem szükséges, mert ott online ellenőrzik, hogy a vényen feltüntetett személy szerepel-e a közgyógyellátásra jogosultakról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által vezetett nyilvántartásban.
Lehet, hogy már elköltöttük? Sokan hiába várják ezt a támogatást, most nem érkezik a megszokott időben
Több ezer plusz forint havonta – Így lehet igényelni a méltányossági nyugdíjemelést
Mi lesz azokkal, akiknél hiányzik a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő?