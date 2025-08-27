Így lehet olcsóbb a gyógyszer a nyugdíjasoknak – Többeknek járna, de csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel

Az egészségügyi kiadások csökkenthetők, ha valaki igazolni tudja, hogy jár neki támogatás, ezért érdemes ismerni, mik a közgyógyellátás feltételei. Ez egy olyan támogatási forma, amely lehetőséget nyújt a rászorulóknak, hogy meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat és gyógyszereket térítésmentesen vagy kedvezményesen vehessenek igénybe, írja a teol.hu.

Változtak a közgyógyellátás feltételei, jó tudni a részleteket, mert olcsóbb lehet a gyógyszer

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján található tájékoztatás szerint létezik alanyi, illetve méltányossági közgyógyellátás. Előbbire jogosultak – jövedelemtől függetlenül – többek között a rokkantsági ellátásban, emelt családi pótlékban, rendszeres szociális segélyben részesülők és a hadigondozottak. Vannak, akik számára normatív úton ítélik meg ezt.

Hogyan igényelhető a közgyógyellátás?

A közgyógyellátás igénylése a háziorvosnál történik, aki igazolást ad ki, majd személyesen, postán vagy elektronikusan (magyarorszag.hu) kell benyújtani a kérelmet a lakóhely szerinti járási hivatalnál vagy kormányablaknál. A kérelemhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, és a hivatal határozattal dönt a jogosultság megállapításáról.

A közgyógyellátás feltételei – függ a havi jövedelemtől

A mindenkori nyugdíjminimum összegének 10 százalékát meghaladó gyógyszerköltségek esetén automatikusan jár a közgyógyellátás, amennyiben a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élők esetében pedig annak 150 százalékát.

A támogatás havi szinten:

akár 12 ezer forint is lehet,

emellé évi 6 ezer forintnyi akut keretösszeg alanyi jogon jár.

Vagyis azok igényelhetik, akik állandóan nagyobb mennyiségű gyógyszert kényszerülnek szedni, de azok is, akiknek egy hirtelen jött betegséggel kell szembenézniük.

A méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg, szociális rászorultságtól függően.

Hogyan vehető igénybe a közgyógyellátás?

Az ellátásokat az arra jogosult orvos közgyógyellátás jogcímen rendelheti, ha a beteg bemutatta az érvényes közgyógyellátási igazolványát. Ez egy plasztikkártya formátumú hatósági igazolvány, amely a közgyógyellátásra való jogosultságot igazolja, és feljogosít bizonyos társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök, valamint orvosi rehabilitációs ellátások – gyógytorna, gyógyfürdő – térítésmentes vagy kedvezményes kiváltására, illetve igénybevételére, a meghatározott keretösszeg erejéig. A közgyógyellátási igazolvány igénylése a lakóhely szerint illetékes járási hivatalban történik, a kártyát pedig a kormányhivatal egészségbiztosítási osztálya nyomtatja ki és postázza.