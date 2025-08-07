34 perce
Tudja, melyik a második legfélelmetesebb magyar város? Nem fogja kitalálni, pedig itt van a Dunántúlon
A minap már olvashattak hírportálunkon arról a felmérésről, amely a legbiztonságosabb magyar városokat rangsorolta – és örömünkre egy zalai település, Hévíz végzett az élen. Komárom-Esztergom vármegyei testvérportálunk most "alulról" nézte meg a listát, és egy kevésbé örömteli eredményről adott hírt.
A nyár kellemes időjárása sokakat csábít szabadtéri programokra, ám nem mindenhol lehet nyugodtan hazasétálni utána. Egy friss statisztikából kiderült, hogy a magyarok szerint Tatabánya a második legkevésbé biztonságos város éjszakai séták szempontjából: mindössze Gyöngyös előzi meg a közbiztonságot górcső alá vevő rangsorban - írja a kemma.hu. Az országos felmérés a lakosság szubjektív biztonságérzetét mutatja meg, az alapján, hogy mennyire tartanak az emberek támadástól, rablástól, zaklatástól vagy más utcai veszélytől.
Ahogy beszámoltunk róla, a Zala vármegyei Hévíz a közbiztonsági lista élére került. Ha kíváncsi a statisztika további részleteire, vagy praktikus tanácsokra van szüksége az éjszakai közlekedéshez, a kemma.hu cikkében hasznos információkat talál.
