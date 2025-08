Itt nem lesz sétálóutca – a belvárosi aszfaltozásról posztolt a polgármester (galéria, videó)

A Kossuth utca egy részén már készen van az aszfaltburkolat. Fotó: Pezzetta Umberto

Miért csak most? - tette fel a kérdést. Az egyik ok a pénz

A jelenlegi városvezetés újragondolta a Kossuth utca helyzetét: az Arany Bárány Szállodától, illetve a plébániától a Szalagház végéig – több ütemben - újra nagy teherbírású aszfaltburkolat kerül az úttestre, meghagyva a járdák, kerékpárutak és parkolók térkőburkolatát. Balaicz Zoltán hangsúlyozta: városban már több helyen alkalmazott és bevált, innovatív, Zalaegerszegen gyártott, számos előnnyel (pl. hangtompítással) rendelkező gumibitumenes megoldást alkalmaznak. A későbbiekben, újabb ütemben a Szalagháztól a Csány szoborig tartó szakasz esetében is ezt a megoldást szorgalmazza. Balaicz Zoltán azt írta: jogosan vetődhet fel a kérdés: miért csak most? Számos egyéb ok, nehézség mellett kitért arra is, hogy 2020-ban az állam elvonta az önkormányzatoktól a gépjárműadó/súlyadó addig helyben maradó 40 százalékát is és azóta a teljes 100 százalék súlyadó/gépjárműadó az államhoz folyik be. Ez Zalaegerszeg esetében 2020 óta évente 400 millió forint kiesés, amit addig az utakra és a járdákra tudtak fordítani. Így jelentősen beszűkültek a pénzügyi lehetőségeink is és már nem tudtuk elvégezni a fenti útszakaszok évenkénti javítását. Ezért mostanra megérett a helyzet a teljes újragondolásra.