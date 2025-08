Tízéves lett a koraszülött babák első barátja, aki óvja, vigyázza álmukat és öleli őket az inkubátorokban (videó)

A korip, vagyis a koraszülött polip ötlete Dániából származik: kutatások szerint a polip karjai a köldökzsinórra emlékeztethetik a koraszülött babákat, ezáltal megnyugtatóan hatnak rájuk. A nyolccsápos horgolt állatfigurát 2015-ben hozta létre és védette le a KORE.

Korip. A horgolt kis polipfigurát az elmúlt tíz évben több mint 30 ezer koraszülött kisbaba kapta meg, hogy támasza legyen az inkubátorban, a KORE-nak és az önkénteseknek köszönhetően.

Forrás: KORE

Korip – több ezer önkéntes horgolja az országban

A korip-projekt különlegessége, hogy mögötte sokszínű, elkötelezett közösség áll: fiatalok, idősek, nagymamák és édesanyák, koraszüléshez személyesen semmilyen módon nem kötődő segítők, akik otthonaikban, vagy a KORE által szervezett eseményeken, szabadidejükben horgolják ezeket a figurákat. Az egyesület folyamatosan biztosítja a speciális fonalakat a több ezer önkéntes számára, munkatársaik pedig az így elkészült horgolt figurákat gondosan ellenőrzik, csomagolják és eljuttatják a koraszülött osztályokra, ismertették a jubileumra kiadott közleményükben.

A legkisebb tettek is óriásiak

„A korip készítése nem csak horgolás: érzékenyítő és ismeretterjesztő munka is. Az elmúlt évek során célzott kommunikációs kampányok, közösségi média aktivitások és adománygyűjtő programok segítették, hogy minél többen megismerjék ezt a kezdeményezést, és részesévé váljanak ennek az emberi összefogásnak” – nyilatkozta a kerek évforduló kapcsán Földvári Nagy Zsuzsanna, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke. „A koripok nemcsak a babáknak jelentenek kapaszkodót, hanem az érintett családoknak is, ez nem csupán egy eszköz, hanem jelképe annak, hogy a legkisebb tettek is óriási jelentőséggel bírnak, különösen, ha együtt cselekszünk. Az elmúlt tíz év így az önkéntesség, az együttérzés és a közös felelősségvállalás megható története. A korip ráadásul igazi szimbólummá vált: az összefogás, a szeretet és a remény jelképévé” – tette hozzá a KORE elnöke.

Tavaly a koraszülöttek világnapján a „Korán Érkeztem” Közhasznú Egyesület közösségi horgolást szervezett. Képünkön Bognárné Bengő Hajnalka elnök, a zalalövői Weisz Kinga és édesanyja, Weiszné Tóth Erika a koripok társaságában.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Zalaegerszegen is horgolják

A koripok készítése komoly szakmai előírásokhoz kötött: a megfelelő fonal kiválasztásától a horgolás technikáján át a pontos méretekig minden részlet szigorúan szabályozott. A koripokat Zalaegerszegen is készítik a „Korán Érkeztem” Közhasznú Egyesület szervezésében. Az első ilyen közösségi horgolásra tavaly került sor november 17-e, vagyis a koraszülöttek világnapja alkalmából. A koripok mellett készültek korip-kitűzők is, amelyeket a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola a világnap alkalmából rendezett koncertjének résztvevői és vendégei kaptak ajándékba.