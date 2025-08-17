augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azonnal vállalták

57 perce

A nővérszálló gondnoka és az ismert színésznő – apa és lánya – is fellép a kórház jótékonysági rendezvényén

Címkék#rendezvény#Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház#Kovács Virág#Kovács Csaba

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház október 5-én jótékonysági rendezvényt tart Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színházban. Az eseményen fellép apa és lánya, Kovács Csaba és Kovács Virág, a zalaegerszegi színház művésze is.

Szabó Judit

A fellépők már készülnek az október 5-ei jótékonysági estre, a Szín-fúzió-ra. A Hevesi Sándor Színház nemcsak otthont ad a programnak, hiszen a kórházi dolgozók gyermekei az első felvonásban a színház egy-egy művészével közös produkciót adnak majd elő, írta közösségi oldalán a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, amely sorra mutatja be a jótékonysági rendezvény szereplőit.

A legutóbbi posztban apa és lánya, Kovács Csaba és Kovács Virág mutatkozik be. Kovács Csaba 20 éve dolgozik kórházi háttérterületen: az orvos- és nővérszálló gondnoka, Kovács Virág pedig 2017 óta a Hevesi Sándor Színház társulatának tagja. Október 5-én együtt lépnek színpadra, hogy egy dallal megajándékozzák a közönséget - tudhatjuk meg a párosról a kórház közösségi oldalán közétett bejegyzésből.

Apa és lánya, Kovács Csaba és Kovács Virág együtt lépnek fel a kórház október 5-i jótékonysági rendezvényén.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Bemutatkozásukból többek között kiderül, hogy mindketten több szálon fűződnek a zenéhez, s az is, hogy a jótékonyság fontos számukra, ezért az első hívó szóra igent mondtak. A teljes bejegyzés ezen a linken tekinthető meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu