A nővérszálló gondnoka és az ismert színésznő – apa és lánya – is fellép a kórház jótékonysági rendezvényén

A fellépők már készülnek az október 5-ei jótékonysági estre, a Szín-fúzió-ra. A Hevesi Sándor Színház nemcsak otthont ad a programnak, hiszen a kórházi dolgozók gyermekei az első felvonásban a színház egy-egy művészével közös produkciót adnak majd elő, írta közösségi oldalán a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház, amely sorra mutatja be a jótékonysági rendezvény szereplőit.

A legutóbbi posztban apa és lánya, Kovács Csaba és Kovács Virág mutatkozik be. Kovács Csaba 20 éve dolgozik kórházi háttérterületen: az orvos- és nővérszálló gondnoka, Kovács Virág pedig 2017 óta a Hevesi Sándor Színház társulatának tagja. Október 5-én együtt lépnek színpadra, hogy egy dallal megajándékozzák a közönséget - tudhatjuk meg a párosról a kórház közösségi oldalán közétett bejegyzésből.

Apa és lánya, Kovács Csaba és Kovács Virág együtt lépnek fel a kórház október 5-i jótékonysági rendezvényén.

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Bemutatkozásukból többek között kiderül, hogy mindketten több szálon fűződnek a zenéhez, s az is, hogy a jótékonyság fontos számukra, ezért az első hívó szóra igent mondtak. A teljes bejegyzés ezen a linken tekinthető meg.