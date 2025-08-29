1 órája
Büdös szag, gyenge hűtés? A szakértő elmondja, mennyit kell költened az autóklímára
A szellőztető-, illetve a hűtő-fűtő klímarendszer az autóban utazók komfortérzete és egészsége megóvása érdekében kerülnek a járművekbe. A klímarendszer, de a szellőztető is állandó karbantartásra szorul, melyet bizonyos időszakonként el kell végeztetni. Egy szakember szerint ilyenkor fel kell keresni az autószervizeket, bár vannak olyan gépjárművek, amelyek esetében otthon is elvégezhető a tisztítás.
A klímarendszer és a szellőztető tisztításáról is beszélt állandó szakértőnk, Moór Attila
Fotó: Szakony Attila
Ebben portálunk állandó szakértője, Moór Attila, a nagykanizsai Moór Autó egyik tulajdonosa és szervizvezetője volt a segítségünkre. Tisztázta a klíma fogalmát és őszintén beszélt az árakról is. Elmondta: a klímarendszer az autó, önálló, hűtőközeggel működő (hasonlóan, mint a háztartási hűtőgép) hűtő és fűtő berendezése, melyet leginkább nyáron hűtésre használunk.
Klímarendszer: érdemes néhány dologgal tisztában lenni
– Tévhit, hogy a klímarendszert rendszeresen hűtőközeggel (gázzal) kell tölteni – mondta Moór Attila. – Amennyiben a hűtés hatásfoka csökken az okok között a fogyó klímagáz mennyisége is lehet. Viszont ez egyúttal az alapvetően zárt rendszer tömítetlenségét is mutatja. Szerencsés esetben olyan enyhe a kiszivárgás, hogy a gázfeltöltés, melynek költsége – függ a pótlás mennyiségétől és a gáz típusától – munkadíjjal együtt 35-80 ezer forint közé tehető. Amennyiben a gázvesztés erősebb vagy a hűtési hatásfokot más (klímakompresszor hiba) okozza, akár több 100 ezer (!) forintos költségre is számíthatunk.
A szellőztetés más rendszer
Hozzátette: a szellőztető rendszer célja az utastérbe jutó levegő szűrése, bejutó mennyiségének szabályzása, a belső levegő áramlásának irányítása, hőmérsékletének szabályozása, mellyel az autóban ülők közérzetét javítja, egészségét óvja.
Otthon is lehet?
– Utóbbi rendszer karbantartása az utastérszűrő (pollenszűrő) cseréjéből, a szellőztető rendszerelemek és beltér fertőtlenítéséből áll – Egyes típusok esetén lehet az utastér szűrő elhelyezése olyan egyszerű kialakítású, hogy akár otthon is elvégezhetjük. Viszont ilyenkor a levegő áramlási irányára és a beszerzett szűrő minőségére ügyelni kell. A rendszerelemek fertőtlenítésének módszerei az egyszerű, házilag is végezhetőtől, a többlépcsős, gépi, szakműhelyi folyamatokig történhetnek. A hatásfokukat és természetesen költségüket tekintve különbözőek lehetnek.
A cégek is kínálnak megbízható megoldást
Moór Attila szerint vannak olyan cégek, ahol a szellőztető rendszer prémium minőségű fertőtlenítése az aktív szén tartalmú utastérszűrő cseréjéből, a belső radiátor és szellőzőcsövek vegyszeres, gépi tisztításából, szükség/igény esetén ózonos tisztításból áll. Az ilyen szervizcsomag költsége, az autó típusától függően általában 25-40 ezer forint közé tehető.
