1 órája
Kis híján tragédia lett a vacsora vége - hősies életmentés egy dunántúli étteremben
Fejér vármegyei társportálunk számolt be arról a rémisztő esetről, amely egy étteremben történt a minap: félrenyelt, majd eszméletét vesztette egy idős hölgy, akinek két vendég, egy fiatal doktornő és egy mentőápoló sietett a segítségére.
Egy fehérvári étteremeben vacsorázott egy doktornő és férje, illetve egy másik asztalnál Szabadi Lantos Álmos, székesfehérvári mentőápoló is, a doktornő felfigyelt arra, hogy egy idős nő rosszul lett az egyik asztalnál. A hölgy félrenyelt, majd eszméletét vesztette, így azonnal megkezdődött az életéért folytatott küzdelem.
Egy fiatal nő elsőként hívott mentőt, és laikusként elkezdte az életmentő beavatkozásokat. Nem sokkal később Szabadi is a segítségére sietett, és szakszerű tudásával folytatta az életmentést.