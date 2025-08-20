augusztus 20., szerda

Doktornő és mentős együtt segített

1 órája

Kis híján tragédia lett a vacsora vége - hősies életmentés egy dunántúli étteremben

Fejér vármegyei társportálunk számolt be arról a rémisztő esetről, amely egy étteremben történt a minap: félrenyelt, majd eszméletét vesztette egy idős hölgy, akinek két vendég, egy fiatal doktornő és egy mentőápoló sietett a segítségére.

Zaol.hu

Egy fehérvári étteremeben vacsorázott egy doktornő és férje, illetve egy másik asztalnál Szabadi Lantos Álmos, székesfehérvári mentőápoló is, a doktornő felfigyelt arra, hogy egy idős nő rosszul lett az egyik asztalnál. A hölgy félrenyelt, majd eszméletét vesztette, így azonnal megkezdődött az életéért folytatott küzdelem.

Egy fiatal nő elsőként hívott mentőt, és laikusként elkezdte az életmentő beavatkozásokat. Nem sokkal később Szabadi is a segítségére sietett, és szakszerű tudásával folytatta az életmentést. 

Folytatás a feol.hu-n!

